हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAMU में 11वीं के छात्र से मारपीट, कलमा पढ़ने का बनाया दबाव, सिर पर तमंचे की बट से किया वार

AMU में 11वीं के छात्र से मारपीट, कलमा पढ़ने का बनाया दबाव, सिर पर तमंचे की बट से किया वार

AMU Kalma Row: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिन्दू छात्र से मारपीट का मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि छात्र से कलमा पढ़ने का दबाव बनाया गया.

By : प्रदीप कुमार | Updated at : 27 Oct 2025 10:37 AM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर एक बार सुर्खियों में आ गई है. रविवार की शाम एएमयू सिटी स्कूल के 11वीं कक्षा के छात्र प्रशांत राठी पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया. छात्र के सिर में गहरी चोट आई है. इस घटना के बाद आसपास के इलाके में तनाव फैल गया है. 

ये घटना सिविल लाइन थाना क्षेत्र की पुरानी चुंगी के पास स्थित अल्लामा इकबाल हॉल के बाहर की बताई जा रही है. छात्र प्रशांत ने तहरीर में लिखा है कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रहा था, तभी कुछ नामजद और कुछ अज्ञात युवकों ने उस पर हमला कर दिया. 

तमंचे की बट से सिर पर हमला

आरोप है कि हमलावरों ने तमंचे की बट से उसके सिर पर वार किया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया. हमले के बाद परिसर में अफरा-तफरी मच गई. सोशल मीडिया पर जबरन कलमा पढ़वाने की बात फैल गई, जिससे आसपास का माहौल तनावपूर्ण हो गया. लेकिन, छात्र के लिखित शिकायत पत्र में इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि उसे कलमा पढ़वाने के लिए मजबूर किया गया. 

घायल छात्र को जेएनयू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है. जहां उसका इलाज कर रहा है. वहीं छात्र मीडिया के सामने भी नहीं आया है. इस मामले पर एएमयू प्रॉक्टर प्रो. वसीम अली ने घटना की पुष्टि की और कहा कि छात्र की शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है. 

कलमा पढ़वाने की बात निराधार

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हमलावरों में कुछ एएमयू के छात्र और कुछ पूर्व छात्र हैं. प्रॉक्टर ने स्पष्ट किया कि जबरन कलमा पढ़वाने की बात पूरी तरह निराधार है, क्योंकि छात्र की शिकायत में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है.

पुलिस ने इस घटना की तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी है और नामजद युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की तैयारी कर रही है. एएमयू प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा. कॉलेज प्रशासन पुलिस की पूरी मदद करने को तैयार है. 

Published at : 27 Oct 2025 10:07 AM (IST)
Aligarh Muslim University UP NEWS AMU
