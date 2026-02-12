अलीगढ़: महंत राजूदास ने AMU को बताया 'आतंक की फैक्ट्री', अब AIMIM ने दिया जवाब, जानें क्या कहा?

अलीगढ़ जनपद के थाना चंडौस क्षेत्र में आयोजित एक हिंदू सम्मेलन के दौरान अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास द्वारा दिए गए विवादित बयानों ने राजनीतिक हलकों में तीखी हलचल मचा दी है. इस सम्मेलन में महंत राजू दास ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) को लेकर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए उसे 'आतंक की फैक्ट्री' तक कह दिया.

इसके साथ ही उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भारत छोड़ने की सलाह दे डाली. महंत राजू दास के इन बयानों के सामने आने के बाद यह मामला तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

बयान वायरल होते ही राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी. एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने राजू दास के बयान पर कड़ा पलटवार करते हुए इसे नफरत फैलाने वाला और समाज को तोड़ने वाला करार दिया है. इस बीच उन्होंने एएमयू का बचाव किया है.

हिंदू सम्मेलन में दिया था महंत राजू दास ने यह बयान

दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ी के थान चंडौस कस्बे के रामलीला पैंठ मैदान का है. जहां आयोजित इस हिंदू सम्मेलन में बड़ी संख्या में हिंदू समाज से जुड़े लोग और दिग्गज नेता मौजूद थे. मंच से लगातार तीखे भाषण दिए गए.

इसी दौरान महंत राजू दास ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय पर निशाना साधते हुए कहा कि यह देश के टैक्स के पैसों से चलने वाली यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता.

महंत राजू दास ने एएमयू में आरक्षण को लेकर क्या कहा?

उन्होंने सवाल उठाया कि इस मुद्दे पर कोई भी राजनीतिक दल खुलकर बोलने को तैयार नहीं है. महंत राजू दास ने यह भी कहा कि एएमयू में तत्काल प्रभाव से एससी-एसटी आरक्षण लागू होना चाहिए. इसी बयान के क्रम में उन्होंने विश्वविद्यालय को 'आतंक की फैक्ट्री' जैसे शब्दों से संबोधित किया, जिस पर विवाद और गहरा गया. इतना ही नहीं, महंत राजू दास ने मदरसों को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

उन्होंने कहा कि यदि देश को सुरक्षित रखना है तो देशभर में चल रहे मदरसों को बंद कर देना चाहिए. उनके अनुसार, मदरसों के बंद होने से ही देश में सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है. साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि मदरसे चलने हैं तो उनमें सामाजिक विज्ञान, हिंदी, भूगोल और इतिहास जैसे विषय पढ़ाए जाने चाहिए.अपने भाषण के दौरान महंत राजू दास ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर भी सीधा हमला बोला.

ओवैसी को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा कि ओवैसी खुद को कानून का जानकार सांसद बताते हैं, लेकिन उन्हें 'भारत माता की जय' बोलना इस्लाम के खिलाफ लगता है, जबकि संसद के भीतर वह 'जय फिलिस्तीन' के नारे लगाते हैं. महंत ने यह भी आरोप लगाया कि ओवैसी संख्या बढ़ने की बात करते हैं और राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाने जैसे बयान देते हैं. ऐसे लोगों को सबक सिखाने की जरूरत है और उन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है.

महंत राजू दास के बयान पर जिलाध्यक्ष का पलटवार

महंत राजू दास के इन बयानों के सामने आने के बाद एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष यामीन अब्बासी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यदि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को लेकर इस तरह की बयानबाजी की गई तो उसका जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा.

यामीन अब्बासी ने राजू दास पर निशाना साधते हुए कहा कि यह लोग महज सांसद या विधायक बनने की टिकट की दौड़ में शामिल होने के लिए उल्टी-सीधी बयानबाजी कर रहे हैं, ताकि मीडिया और जनता का ध्यान अपनी ओर खींच सकें.

जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है- यामीन अब्बासी

यामीन अब्बासी ने आगे कहा कि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल अलग है. ऐसे लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि यदि राजू दास वास्तव में महंत होते, तो समाज को जोड़ने की बातें करते, न कि समाज को बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल करते.

उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को जनता समय आने पर सबक सिखाएगी. एआईएमआईएम जिला अध्यक्ष ने साफ शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में फिर से इस तरह की नफरत भरी भाषा का प्रयोग किया गया, तो उसका जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा.

यामीन अब्बासी ने किया एएमयू का बचाव

यामीन अब्बासी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का बचाव करते हुए कहा कि यह वही यूनिवर्सिटी है, जहां से पढ़कर देश को डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और प्रशासनिक अधिकारी मिले हैं. देश के सर्वोच्च पदों पर एएमयू के पूर्व छात्र अपनी सेवाएं दे चुके हैं और दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्था के लिए 'आतंक की फैक्ट्री' जैसे शब्दों का प्रयोग करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है. उन्होंने मांग की कि महंत राजू दास द्वारा दिए गए इस अपमानजनक बयान को गंभीरता से लिया जाए और उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए. फिलहाल महंत राजू दास का यह बयान जिले से लेकर प्रदेश और देश की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है.