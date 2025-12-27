हमला अचानक हुआ! खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे BJP सांसद, मधुमक्खियों ने किया अटैक तो लगाई रेस

उत्तर प्रदेश के देवरिया के रविन्द्र किशोर शाही स्टेडियम में सांसद खेल स्पर्धा का आयोजन चल रहा था, गुरुवार (25 दिसंबर 2025) को समापन खेल महोत्सव का समापन हो गया. इस दौरान देवरिया से भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद शशांक मणि त्रिपाठी मंच से खिलाड़ियों को सम्बोधित कर रहे थे.

इसी दौरान अचानक मधुमक्खियों के झुंड ने सांसद जी पर हमला कर दिया, लेकिन सांसद हटे नही अपने भाषण को बड़ी ही शालीनता से समाप्त करते हुए कहा कि इन मधुमखियों से बचने के लिए ट्रैक की तरफ जाना पड़ेगा. वहीं इस मंच पर बैठे बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानन्द राय ने सांसद की तारीफ की. इसके बाद सांसद नीचे उतरे और कार्यकर्ताओं के साथ 100 मीटर की रेस लगायी.

रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में चल रहे सांसद खेल स्पर्धा का समापन

गौरतलब है कि गुरुवार को अटल बिहारी वाजपेई के जन्मशताब्दी के अवसर पर रविंद्र किशोर शाही स्टेडियम में पिछले 21 दिसंबर से चल रहे सांसद खेल स्पर्धा का समापन का कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया.

सांसद ने खिलाड़ियों को किया सम्मानित

सांसद खेल स्पर्धा का समापन समारोह के अवसर पर सांसद ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे युवाओं में छिपी प्रतिभाओं को निखारने का अवसर खेल से मिलेगा, खेल केवल शारीरिक विकास का माध्यम नहीं बल्कि अनुशासन, टीम भावना और सकारात्मक सोच की विशिष्ट जरिया है.

आपको बता दें कि, उत्तर प्रदेश में मधुमक्खियों के अटैक का यह कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी यूपी के अलग-अलग हिस्सों से मधुमक्खियों के हमले की खबरें सामने आ चुकी है. जब मधुमक्खियों के झुंड ने उन पर हमला किया है. फिलहाल यह मामला अब सुर्खियों में है.

