सपा नेता चौधरी विजेंद्र सिंह बोले- 'सतीश गौतम को सांसद नहीं मानता, मानसिक इलाज कराएं'

अलीगढ़ की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है. समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद चौधरी बिजेंद्र सिंह ने बीजेपी सांसद सतीश गौतम पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सतीश गौतम को सांसद तक नहीं मानने की बात कही और उन्हें मानसिक रूप से ग्रस्त बताया.

चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कहा कि सतीश गौतम को सांसद के रूप में वह मानते ही नहीं हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद का हालिया बयान रमजान और ईद को लेकर अत्यंत आपत्तिजनक था. पूर्व सांसद ने कहा कि ऐसे बयानों से समाज में सांप्रदायिक तनाव फैलता है.

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“मानसिक रूप से ग्रस्त, बरेली या आगरा जाकर कराएं इलाज”

चौधरी बिजेंद्र सिंह ने सतीश गौतम पर और भी तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उन्हें मानसिक रूप से ग्रस्त लगते हैं. उन्होंने व्यंग्य करते हुए सुझाव दिया कि सांसद को बरेली या आगरा जाकर अपना इलाज कराना चाहिए. इस बयान के बाद अलीगढ़ की राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है.

रमजान-ईद बयान को लेकर सपा का पलटवार

पूर्व सांसद का यह तीखा हमला भाजपा सांसद सतीश गौतम के हालिया बयान के जवाब में आया है, जिसमें उन्होंने रमजान और ईद को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी. चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कहा कि सांसद का बयान न सिर्फ अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है, बल्कि पूरे समाज में नफरत फैलाने वाला भी है.

उन्होंने आगे कहा कि भाजपा सांसद बार-बार ऐसे बयान देकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना चाहते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और समाज के संवेदनशील लोग इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे. चौधरी बिजेंद्र सिंह ने अलीगढ़ की जनता से अपील की कि वे ऐसे बयानों से प्रभावित न हों और सौहार्दपूर्ण माहौल बनाए रखें.

उन्होंने कहा कि सपा विकास और भाईचारे की राजनीति पर विश्वास रखती है, जबकि भाजपा केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करती है. इस पूरे प्रकरण से अलीगढ़ में राजनीतिक तापमान बढ़ गया है. भाजपा की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन स्थानीय स्तर पर दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए हैं.

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