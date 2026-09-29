Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़ में 2022 में बीजेपी की जीत, 2024 में सपा ने पलटा खेल; जानिए 2027 का पूरा गणित

अलीगढ़ में 2022 में बीजेपी की जीत, 2024 में सपा ने पलटा खेल; जानिए 2027 का पूरा गणित

अलीगढ़ विधानसभा सीट पर मुस्लिम और बनिया वोट ही हार जीत तय करते हैं. बनिया बीजेपी का कोर वोटर है तो मुस्लिम सपा का कोर वोटर है

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 29 Sep 2026 09:03 PM (IST)
Preferred Sources

अलीगढ़ सीट की विधानसभा संख्या 76 है. अलीगढ़ एक शहरी विधानसभा और जिला मुख्यालय की सीट है. अलीगढ़ विधानसभा सीट मुस्लिम और बनिया बाहुल्य सीट है. अलीगढ़ में ब्राह्मण और कोली मतदाता भी काफी निर्णायक माने जाते हैं.

अलीगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी पहली बार 1989 में जीती. 1989 के बाद 1991, 1993, 2017 और 2022 में बीजेपी ने अलीगढ़ विधानसभा सीट जीती. कांग्रेस आखिरी बार साल 2002 में अलीगढ़ से विधानसभा चुनाव जीत पाई थी. 1996, 2007 और 2012 में अलीगढ़ विधानसभा सीट से समाजवादी के विधायक बने. अलीगढ़ विधानसभा सीट से बसपा और आरएलडी अब तक चुनाव नहीं जीत पाई हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: फसल बर्बाद, 2 लाख का कर्ज और पत्नी की बीमारी, तंग आकर किसान ने लगाई फांसी
महोबा: फसल बर्बाद, 2 लाख का कर्ज और पत्नी की बीमारी, तंग आकर किसान ने लगाई फांसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोल में 1.40 लाख मुस्लिम, 75 हजार ब्राह्मण वोट, 2027 में किसके साथ जाएगा ये बड़ा वोटबैंक?
कोल में 1.40 लाख मुस्लिम, 75 हजार ब्राह्मण वोट, 2027 में किसके साथ जाएगा ये बड़ा वोटबैंक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छर्रा सीट में BJP की लगातार 2 जीत, सपा सिर्फ एक बार; 2027 से पहले समझिए सीट का पूरा इतिहास
छर्रा सीट में BJP की लगातार 2 जीत, सपा सिर्फ एक बार; 2027 से पहले समझिए सीट का पूरा इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ नीला ड्रम मर्डर: फैसले से पहले मुस्कान का पूजा-पाठ, जेल में साहिल का ऐसा है हाल
मेरठ नीला ड्रम मर्डर: फैसले से पहले मुस्कान का पूजा-पाठ, जेल में साहिल का ऐसा है हाल

2026 में एसआईआर के बाद अलीगढ़ विधानसभा सीट पर 3,11,982 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय अलीगढ़ विधानसभा में 3,96,094 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 84,112 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी की मुक्ता राजा विधायक बनीं. सपा ने पूर्व विधायक जफर आलम को टिकट दिया. बसपा ने रजिया खान और कांग्रेस ने मोहम्मद सलमान इम्तियाज को प्रत्याशी बनाया. सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ने मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे. 

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,20,389
2. सपा- 1,07,603
3. बसपा- 18,273
4. कांग्रेस- 2,292

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी की मुक्ता राजा विधायक बनीं. बीजेपी ने सपा के जफर आलम को लगभग 13 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 47.66 प्रतिशत और सपा को 42.6 फीसदी वोट मिले. दोनों ही दलों के बीच लगभग 5 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा है. बसपा को लगभग 18 हजार वोट मिले और कांग्रेस ढाई हजार वोट भी हासिल नहीं कर पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी को बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, लोधी, जाट समेत गैर यादव ओबीसी का सारा वोट मिला. 

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर सपा को सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट ही मिल पाए. 

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल काडर का पूरा वोट मिला, साथ में लगभग 2 हजार मुस्लिम वोट बसपा ले गई. वहीं कांग्रेस भी 2 हजार के आसपास मुस्लिम वोट ले पाई.

2024 लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,06,173
2. बीजेपी- 98,341
3. बसपा- 19,116

2024 लोकसभा चुनाव में 2022 की अपेक्षा मतदान प्रतिशत कम रहा. 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने अलीगढ़ सदर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. सपा ने बीजेपी को लगभग 8 हजार वोटों से हरा दिया. 

2024 लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम और जाट वोट एक साथ मिले. वहीं बीजेपी को ब्राह्मण, बनिया और लोधी वोट एकमुश्त मिले. लेकिन ठाकुर वोटों में बीजेपी को नुकसान हुआ. जाट वोट का नुकसान बीजेपी को हुआ. इसीलिए बीजेपी का वोट 2024 में कम हुआ. बसपा को अपने मूल काडर वाला एससी समाज का वोट अलीगढ़ विधानसभा सीट पर मिला.

अलीगढ़ विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 1.38 लाख
2. बनिया- 90 हजार
3. ब्राह्मण- 28 हजार
4. एससी- 27 हजार
5. कोली- 15 हजार
6. लोधी- 6 हजार
7. जाट- 6 हजार
8. सैनी- 4 हजार
9. कश्यप- 4 हजार
10. नाई- 2 हजार

अलीगढ़ विधानसभा सीट पर मुस्लिम और बनिया वोट ही हार जीत तय करते हैं. बनिया बीजेपी का कोर वोटर है तो मुस्लिम सपा का कोर वोटर है. ऐसे में कोली और एससी समाज का वोट निर्णायक होता है. अति पिछड़ी जातियों का वोट भी हार जीत तय करता है. क्योंकि अलीगढ़ में हार जीत बहुत कम वोटों से होती है.

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 29 Sep 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Up Politics UP Election 2027 Vishal Vishleshan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महोबा: फसल बर्बाद, 2 लाख का कर्ज और पत्नी की बीमारी, तंग आकर किसान ने लगाई फांसी
महोबा: फसल बर्बाद, 2 लाख का कर्ज और पत्नी की बीमारी, तंग आकर किसान ने लगाई फांसी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कोल में 1.40 लाख मुस्लिम, 75 हजार ब्राह्मण वोट, 2027 में किसके साथ जाएगा ये बड़ा वोटबैंक?
कोल में 1.40 लाख मुस्लिम, 75 हजार ब्राह्मण वोट, 2027 में किसके साथ जाएगा ये बड़ा वोटबैंक?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
छर्रा सीट में BJP की लगातार 2 जीत, सपा सिर्फ एक बार; 2027 से पहले समझिए सीट का पूरा इतिहास
छर्रा सीट में BJP की लगातार 2 जीत, सपा सिर्फ एक बार; 2027 से पहले समझिए सीट का पूरा इतिहास
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ नीला ड्रम मर्डर: फैसले से पहले मुस्कान का पूजा-पाठ, जेल में साहिल का ऐसा है हाल
मेरठ नीला ड्रम मर्डर: फैसले से पहले मुस्कान का पूजा-पाठ, जेल में साहिल का ऐसा है हाल
Advertisement

वीडियोज

ज्ञानेश कुमार के खिलाफ Congress ने बनाया बड़ा प्लान!
ज्ञानेश कुमार को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति
AI SILVER CONNECTION: सोना तो बस नाम का है! असली खेल चांदी में, AI से जुड़ा बड़ा राज |ABPLIVE
Man Atisundar:😱Radhya के खिलाफ हुआ परिवार और Pratham! Antara का खौफनाक प्लान हुआ कामयाब! #sbs
Bollywood News: Paris Fashion Week में ऐश्वर्या का रॉयल अवतार, फिर लुक पर क्यों उठे सवाल? (29.09.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी बोले- खुद पीएम मोदी दिलाएंगे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
राहुल गांधी बोले- खुद पीएम मोदी दिलाएंगे CEC ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
'रामद्रोहियों को बर्दाश्त नहीं हो रहा अयोध्या का वैभव', गोरखपुर में बोले CM योगी
बॉलीवुड
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता आहूजा ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
'वो जिसके साथ रहे खुश रहे', सुनीता ने गोविंदा-कोमल के लालाबागचा दर्शन पर तोड़ी चुप्पी
स्पोर्ट्स
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
नेशनल रिकॉर्ड के साथ रिले टीम ने जीता पदक, बारिश में दौड़ लगाकर रचा इतिहास
विश्व
रूस का सैन्य विमान टेकऑफ के बाद हुआ क्रैश, 6 लोगों की मौत
रूस का सैन्य विमान टेकऑफ के बाद हुआ क्रैश, 6 लोगों की मौत
न्यूज़
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
'संवैधानिक व्यवस्था को तार-तार करने...', स्मृति ईरानी ने साधा कांग्रेस पर निशाना
दिल्ली NCR
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
दिल्ली में ठंड का नया रिकॉर्ड: 21°C पर पहुंचा पारा, 25 साल में दूसरी बार हुआ ऐसा
टेक्नोलॉजी
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
Gemini से Flipkart Shopping का नया तरीका, सीधे दिखेगा Buy Button
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget