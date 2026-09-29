अलीगढ़ में 2022 में बीजेपी की जीत, 2024 में सपा ने पलटा खेल; जानिए 2027 का पूरा गणित

अलीगढ़ सीट की विधानसभा संख्या 76 है. अलीगढ़ एक शहरी विधानसभा और जिला मुख्यालय की सीट है. अलीगढ़ विधानसभा सीट मुस्लिम और बनिया बाहुल्य सीट है. अलीगढ़ में ब्राह्मण और कोली मतदाता भी काफी निर्णायक माने जाते हैं.

अलीगढ़ विधानसभा सीट बीजेपी पहली बार 1989 में जीती. 1989 के बाद 1991, 1993, 2017 और 2022 में बीजेपी ने अलीगढ़ विधानसभा सीट जीती. कांग्रेस आखिरी बार साल 2002 में अलीगढ़ से विधानसभा चुनाव जीत पाई थी. 1996, 2007 और 2012 में अलीगढ़ विधानसभा सीट से समाजवादी के विधायक बने. अलीगढ़ विधानसभा सीट से बसपा और आरएलडी अब तक चुनाव नहीं जीत पाई हैं.

2026 में एसआईआर के बाद अलीगढ़ विधानसभा सीट पर 3,11,982 मतदाता बचे हैं. 2024 लोकसभा चुनाव के समय अलीगढ़ विधानसभा में 3,96,094 मतदाता थे. एसआईआर के बाद 84,112 मतदाता घटे हैं.

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट से बीजेपी की मुक्ता राजा विधायक बनीं. सपा ने पूर्व विधायक जफर आलम को टिकट दिया. बसपा ने रजिया खान और कांग्रेस ने मोहम्मद सलमान इम्तियाज को प्रत्याशी बनाया. सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों ने मुस्लिम प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारे.

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. बीजेपी- 1,20,389

2. सपा- 1,07,603

3. बसपा- 18,273

4. कांग्रेस- 2,292

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी की मुक्ता राजा विधायक बनीं. बीजेपी ने सपा के जफर आलम को लगभग 13 हजार वोटों से चुनाव हरा दिया. बीजेपी को 47.66 प्रतिशत और सपा को 42.6 फीसदी वोट मिले. दोनों ही दलों के बीच लगभग 5 प्रतिशत वोटों का अंतर रहा है. बसपा को लगभग 18 हजार वोट मिले और कांग्रेस ढाई हजार वोट भी हासिल नहीं कर पाई.

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर बीजेपी को बनिया, ब्राह्मण, ठाकुर, लोधी, जाट समेत गैर यादव ओबीसी का सारा वोट मिला.

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर सपा को सिर्फ मुस्लिम और यादव वोट ही मिल पाए.

2022 विधानसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर बसपा को एससी समाज में अपने मूल काडर का पूरा वोट मिला, साथ में लगभग 2 हजार मुस्लिम वोट बसपा ले गई. वहीं कांग्रेस भी 2 हजार के आसपास मुस्लिम वोट ले पाई.

2024 लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट के चुनावी नतीजे-

1. सपा- 1,06,173

2. बीजेपी- 98,341

3. बसपा- 19,116

2024 लोकसभा चुनाव में 2022 की अपेक्षा मतदान प्रतिशत कम रहा. 2024 लोकसभा चुनाव में सपा ने अलीगढ़ सदर विधानसभा सीट पर जीत हासिल की. सपा ने बीजेपी को लगभग 8 हजार वोटों से हरा दिया.

2024 लोकसभा चुनाव में अलीगढ़ विधानसभा सीट पर सपा को मुस्लिम और जाट वोट एक साथ मिले. वहीं बीजेपी को ब्राह्मण, बनिया और लोधी वोट एकमुश्त मिले. लेकिन ठाकुर वोटों में बीजेपी को नुकसान हुआ. जाट वोट का नुकसान बीजेपी को हुआ. इसीलिए बीजेपी का वोट 2024 में कम हुआ. बसपा को अपने मूल काडर वाला एससी समाज का वोट अलीगढ़ विधानसभा सीट पर मिला.

अलीगढ़ विधानसभा सीट के जातीय समीकरण (अनुमानित)-

1. मुस्लिम- 1.38 लाख

2. बनिया- 90 हजार

3. ब्राह्मण- 28 हजार

4. एससी- 27 हजार

5. कोली- 15 हजार

6. लोधी- 6 हजार

7. जाट- 6 हजार

8. सैनी- 4 हजार

9. कश्यप- 4 हजार

10. नाई- 2 हजार

अलीगढ़ विधानसभा सीट पर मुस्लिम और बनिया वोट ही हार जीत तय करते हैं. बनिया बीजेपी का कोर वोटर है तो मुस्लिम सपा का कोर वोटर है. ऐसे में कोली और एससी समाज का वोट निर्णायक होता है. अति पिछड़ी जातियों का वोट भी हार जीत तय करता है. क्योंकि अलीगढ़ में हार जीत बहुत कम वोटों से होती है.