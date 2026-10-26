राहुल गांधी बरी, कांग्रेस बोली- बीजेपी का अन्याय और अत्याचार हारा

उत्तर प्रदेश स्थित सुल्तानपुर में एमएपी एमएलए कोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में बरी कर दिया है. अदालत के इस फैसले पर कांग्रेस नेता और यूपी विधान परिषद् के पूर्व सदस्य दीपक सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अन्याय और अत्याचार की हार हुई है. सत्य की जीत हुई है.

दीपक ने कहा कि हम वोट चोरी के मुद्दे को उठाते रहेंगे. जिस तरह से चुनाव आयोग की कारगुजारियों को बीजेपी छिपा रही है, उसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा.

सुल्तानपुर कोर्ट के फैसले के बाद कचहरी परिसर में कांग्रेस के नेताओं ने जश्न मनाया. राहुल गांधी पर आए फैसले के बाद यूपी कांग्रेस की अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने प्रतिक्रिया दी. रामपुर खास से विधायक ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- सुल्तानपुर मानहानि मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी बरी, सत्य की जीत हुई!

राहुल गांधी पर सुल्तानपुर की अदालत ने क्या कहा?

एमपी-एमएलए कोर्ट ने सोमवार 26 अक्टूबर को साक्ष्यों के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दिया. स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत के फैसले के बाद राहुल गांधी के समर्थकों ने खुशी जताई और आभार व्यक्त किया.

कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी बीजेपी नेता विजय मिश्र ने साल 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था. उन्होंने अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणी से नाराज होकर यह मुकदमा दायर किया था. मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रही थी. लंबे समय बाद 13 अक्टूबर को मामले में बहस पूरी हुई थी.

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राहुल गांधी के अधिवक्ता ने लिखित बहस में विवादित बयान को स्वीकार करते हुए दलील दी थी कि बयान सद्भावना के तहत दिया गया था और किसी को अपमानित करने का इरादा नहीं था. उन्होंने यह भी तर्क दिया था कि बयान को तोड़-मरोड़कर पेश किया गया. वहीं, परिवादी पक्ष के अधिवक्ता ने बयान स्वीकार किए जाने के आधार पर राहुल गांधी को दोषी ठहराने की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसले के लिए पत्रावली सुरक्षित रख ली थी. सोमवार को अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में राहुल गांधी को दोषमुक्त करार दे दिया.