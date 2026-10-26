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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी में कांग्रेस के 200 सीट वाले पोस्टर पर घमासान! इमरान मसूद बोले- गठबंधन से डरी BJP

यूपी में कांग्रेस के 200 सीट वाले पोस्टर पर घमासान! इमरान मसूद बोले- गठबंधन से डरी BJP

लखनऊ में कांग्रेस के पोस्टर मामले में इमरान मसूद ने बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि गठबंधन से डरकर अब बीजेपी इस तरह की हरकत पर उतर आयी है.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 26 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस में गठबंधन के बीच लखनऊ में कांग्रेस के '200 सीट हमारा हक' लिखे पोस्टर पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे बीजेपी की हरकत बताया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन से डर गयी है इसलिए इस तरह की हरकतों पर उतर आयी है.

इमरान मसूद ने कहा, "यह बीजेपी के डर को दिखाता है. बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है. वे गठबंधन से इतने डर गए हैं कि अब ऐसी ओछी हरकतों पर उतर आए हैं. हमारा गठबंधन मजबूत है और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे. रही बात सीट बंटवारे की तो सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, यह कोई मुद्दा नहीं है. जैसा कि मैंने कहा, जब दिल में जगह हो, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है. गठबंधन मजबूत है और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे."

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ओवैसी पर निशाना 

इसके साथ ही उन्होंने AIMIM प्रमुख  असदुद्दीन ओवैसी द्वारा यूपी में मुसलामानों के नेता बनने की कोशिश पर भी तंज कसा. बोले ये लोग आकर मुसलमानों के लिए नेता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या है ? मुसलमानों के लिए जितना कांग्रेस ने किया उतना इनमें से किसी ने नहीं किया. ये अगर चार-पांच सीट जीत कर क्या अपना सीएम बना लेंगे ये लोग ? ऐसा कुछ नहीं होगा.

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का समर्थन 

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही किया. इन्हें इन्हें इनकी ही भाषा में जवाब मिलेगा. खुद मोदी जी ने और अमित शाह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर क्या-क्या नहीं कहा.

इमरान मसूद ने एक नवंबर को होने जा रही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर कहा कि ये परिवर्तन का दौर है और अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा. ऐतिहासिक रैली होने जा रही है. उन्होंने बीजेपी के आजादी के आंदोलन और देशभक्ति पर भी सवाल उठाए.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 26 Oct 2026 11:47 AM (IST)
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