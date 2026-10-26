यूपी में कांग्रेस के 200 सीट वाले पोस्टर पर घमासान! इमरान मसूद बोले- गठबंधन से डरी BJP

उत्तर प्रदेश में आगमी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सपा और कांग्रेस में गठबंधन के बीच लखनऊ में कांग्रेस के '200 सीट हमारा हक' लिखे पोस्टर पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने इसे बीजेपी की हरकत बताया है. उन्होंने कहा कि बीजेपी गठबंधन से डर गयी है इसलिए इस तरह की हरकतों पर उतर आयी है.

इमरान मसूद ने कहा, "यह बीजेपी के डर को दिखाता है. बीजेपी बुरी तरह डरी हुई है. वे गठबंधन से इतने डर गए हैं कि अब ऐसी ओछी हरकतों पर उतर आए हैं. हमारा गठबंधन मजबूत है और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे. रही बात सीट बंटवारे की तो सब कुछ सुलझा लिया जाएगा, यह कोई मुद्दा नहीं है. जैसा कि मैंने कहा, जब दिल में जगह हो, तो सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है. गठबंधन मजबूत है और हम पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे."

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ओवैसी पर निशाना

इसके साथ ही उन्होंने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी द्वारा यूपी में मुसलामानों के नेता बनने की कोशिश पर भी तंज कसा. बोले ये लोग आकर मुसलमानों के लिए नेता ढूंढ रहे हैं, लेकिन इन्होंने मुसलमानों के लिए किया क्या है ? मुसलमानों के लिए जितना कांग्रेस ने किया उतना इनमें से किसी ने नहीं किया. ये अगर चार-पांच सीट जीत कर क्या अपना सीएम बना लेंगे ये लोग ? ऐसा कुछ नहीं होगा.

मल्लिकार्जुन खरगे के बयान का समर्थन

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के पीएम मोदी को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि बिल्कुल सही किया. इन्हें इन्हें इनकी ही भाषा में जवाब मिलेगा. खुद मोदी जी ने और अमित शाह ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर क्या-क्या नहीं कहा.

इमरान मसूद ने एक नवंबर को होने जा रही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर कहा कि ये परिवर्तन का दौर है और अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा. ऐतिहासिक रैली होने जा रही है. उन्होंने बीजेपी के आजादी के आंदोलन और देशभक्ति पर भी सवाल उठाए.

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