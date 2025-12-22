अलीगढ़ में युवक को कुत्ते ने काटा, कुछ ही घंटों में बिगड़ी तबीयत, काटने को दौड़ा और भौंकने लगा

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में कुत्ते के काटने के बाद एक युवक की हालत अचानक बहुत ज्यादा बिगड़ गई. कुत्ते के काटने से हुआ सामान्य सा घाव कुछ ही समय में गंभीर हालत में बदल गया, जिसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होने लगी और वो कुत्ते की तरह हरकते करने लगा और आवाज निकालने लगा. जिसके बाद युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां से उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया है.

ये घटना खैर तहसील के गांव उटवारा की है. जहां रहने वाले 23 साल के रामकुमार उर्फ रामू को 20 दिसंबर की शाम गली के एक कुत्ते ने काट लिया था उस समय चोट सामान्य थी और कोई गंभीर लक्षण नहीं दिखे. रातभर सब कुछ सामान्य रहा, रविवार सुबह उठकर रामू ने नहाकर खाना भी खाया लेकिन, दोपहर करीब साढ़े बारह बजे अचानक उसकी हरकतें बदलने लगीं.

कुत्ते की तरह हरकतें करने लगा युवक

रामकुमार अचानक कुत्ते जैसी आवाजें निकालने लगा और उसकी तरह हरकतें भी करने लगा. उसकी हालत ऐसी हो गई कि वो कभी ख़ुद को तो कभी आसपास के लोगों को काटने के लिए दौड़ने लगा. हालात ख़राब होते देख परिजनों ग्रामीणों के मदद से उसे चारपाई से बाँध दिया. ताकि वो किसी और को नुक़सान न पहुंचा सके, जिसके बाद परिजन उसे तत्काल खैर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए.

कुत्ते के काटने से हालत बेहद गंभीर

इस बीच युवक की हालत गंभीर होते देख डॉक्टरों ने उसे तत्काल दिल्ली में इलाज के लिए रेफर कर दिया. परिजनों के अनुसार युवक की हालत अभी नाजुक बनी हुई है. इस घटना के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया है. ग्रामीणों में दहशत का माहौल है. उन्होंने अपने क्षेत्र से आवारा कुत्तों को हटाने की मांग की है.

डॉक्टरों का कहना है कि कुत्ते के काटने बाद सरकारी अस्पताल में तत्काल उपचार किया जाना जरूरी है. ऐसी स्थिति में रेबीज का इंजेक्शन लगवाना बेहद आवश्यक है. ऐसा नहीं करेंगे तो रेबीज के लक्षण व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और उसके बाद परिणाम इसी तरह के होते हैं.

