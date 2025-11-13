अलीगढ़: प्रार्थना सभा में वंदे मातरम का विरोध करने वाले शिक्षक पर हुआ एक्शन, FIR भी हुई दर्ज

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडअलीगढ़: प्रार्थना सभा में वंदे मातरम का विरोध करने वाले शिक्षक पर हुआ एक्शन, FIR भी हुई दर्ज

Aligarh News: प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान और वंदे मातरम का गायन हो रहा था. इस दौरान अध्यापक सीपी सिंह उसका उच्चारण करा रहे थे, वंदे मातरम का उच्चारण जैसे ही उन्होंने किया तो उसका विरोध किया गया.

By : प्रदीप कुमार | Updated at : 13 Nov 2025 04:22 PM (IST)
Preferred Sources

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में लोधा विकासखंड के उच्च प्राथमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब में सहायक अध्यापक शमसुल हसन को वंदे मातरम का विरोध करने पर निलंबित कर दिया गया है. शमसुल हसन ने प्रार्थना सभा में राष्ट्रगान के बाद वंदे मातरम का विरोध किया था, जिसके बाद उनके खिलाफ अनुशासनहीनता और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया. शमसुल हसन पर मजहब के खिलाफ वंदे मातरम को बताते हुए मुसलमानों को इकट्ठा करने की धमकी देने का भी आरोप है. मामले में रोरावर थाने में शिक्षक शमसुल हसन के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है.

दरअसल 12 नवंबर को विद्यालय में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगान और वंदे मातरम का गायन हो रहा था. अध्यापक सी पी सिंह उसका उच्चारण करा रहे थे, वंदे मातरम का उच्चारण जैसे ही उन्होंने किया उसका विरोध सहायक अध्यापक शमसुल हसन के द्वारा किया गया. इसके साथ ही आरोप है कि उन्होंने मुसलमानो को इकट्ठा करने की धमकी भी दी. जैसे ही मामले की जानकारी अलीगढ़ के शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को हुई. तत्काल मौके पर बीएसए, एबीएसए वगैरा पहुंच गए और मामले में जांच करने के बाद शमसुल हसन को निलंबित कर दिया. पुलिस ने भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

इस मामले पर एसपी मयंक पाठक ने बताया कि 12 नवंबर 2025 को पूर्व माध्यमिक विद्यालय शाहपुर कुतुब जो कि थाना रोरावर के अंतर्गत आता है को एक सूचना प्राप्त हुई कि विद्यालय परिसर में एक अध्यापक समसुल हसन के द्वारा एक अन्य अध्यापक द्वारा वंदे मातरम के गीत का विरोध किया गया. इसके बाद पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर जाकर मामले का संज्ञान लेकर इस पर तेरी प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कराया गया तथा विभाग के द्वारा भी उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही प्रचलित है.

Published at : 13 Nov 2025 04:22 PM (IST)
FIR UP NEWS UP Police Aligarh News
