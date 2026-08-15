आगरा: पहले फोटो सेशन... फिर 11 महीने की बेटी को पिता ने यमुना में फेंका

उत्तर प्रदेश के आगरा में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां रिंकू नाम के व्यक्ति पर अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना नदी में फेंकने का आरोप है. बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पिछले करीब 6 से 7 महीने से विवाद चल रहा था. इसी विवाद के बीच रिंकू अपनी पत्नी और 11 महीने की बेटी को बाजार घूमने के बहाने लेकर निकला और थाना सिकंदरा क्षेत्र के अकबरा के पुल पर पहुंचा.

पहले रिंकू ने अपनी पत्नी और बेटी के साथ फोटो सेशन कराया और इसके बाद अपनी गोद में मौजूद 11 महीने की बच्ची को यमुना नदी में फेंक दिया. घटना के बाद रिंकू की पत्नी ने शोर मचा दिया. आसपास से गुजर रहे राहगीर मौके पर रुक गए और उन्होंने आरोपी को पकड़ लिया. बताया गया है कि भीड़ ने रिंकू की पिटाई करने के बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया.

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आरोपी पर अपनी पत्नी को भी यमुना नदी में फेंकने का प्रयास करने का आरोप है, जिसमें उसके हाथों में चोट आई है. घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. पुलिस की खोजबीन करने वाली टीम लगातार बच्ची की तलाश में जुटी हुई है.

क्या है पूरा मामला ?

पुलिस की जांच में सामने आया है कि पति-पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और पत्नी करीब 6 से 7 महीने से अपने पति से अलग रह रही थी. इस मामले में दहेज की मांग को लेकर पत्नी के साथ मारपीट और प्रताड़ित करने की बात भी सामने आ रही है. बताया गया है कि इसी वजह से पत्नी अपने मायके चली गई थी. बाद में रिंकू अपनी पत्नी को वापस घर ले आया और बाजार घूमने के बहाने बाहर लेकर गया. अकबरा के पुल पर पहुंचने के बाद उसने पहले बेटी के साथ फोटो सेशन कराया और फिर बच्ची को यमुना में फेंक दिया.

पत्नी पर करता था शक

डीसीपी सिटी सय्यद अली अब्बास ने जानकारी देते हुए बताया कि एक पिता ने अपनी 11 महीने की बेटी को यमुना नदी में फेंक दिया. पति-पत्नी के बीच दहेज को लेकर विवाद चल रहा था और पति अपनी पत्नी पर शक भी करता था, जिसके चलते दोनों अलग रह रहे थे. डीसीपी के मुताबिक फोटो सेशन के दौरान आरोपी ने अपनी बेटी को यमुना नदी में फेंका.

पुलिस की टीमें बच्ची की लगातार तलाश कर रही हैं. मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 से 3 अन्य लोगों के वांछित होने की बात सामने आई है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

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