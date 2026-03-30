'बंगाल चुनाव में BJP की हार...दीदी हैं, दीदी रहेंगी', TMC के समर्थन में बोले अखिलेश यादव

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom

पश्चिम बंगाल में जारी चुनाव की आहट उत्तर प्रदेश तक पहुंची है. जी हां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बंगाल चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की हार का दावा किया और ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए कहा, दीदी हैं, दीदी रहेंगी!. अखिलेश यादव ने इस संबंध में एक पोस्ट आज अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर की है. जिसमें उन्होंने एक अखबार की कटिंग शेयर की है, जिसमें पश्चिम बंगाल में 173 पुलिस अधिकारी और 83 बीडीओ का तबादला हैडिंग है.

इस पोस्ट में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला हिया और कहा कि भाजपा अपनी सम्मानजनक हार की तैयारी कर रही है. वह बंगाल में बुरी तरह हार रही है. अखिलेश यादव लगातार तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी का समर्थन कर रहे हैं.

अखिलेश यादव का पोस्ट

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने तंज भरे अंदाज में बीजेपी पर तीन पॉइंट्स पर पोस्ट किया-

सीधी बात : भाजपा बंगाल बुरी तरह हार रही है.

विशिष्ट बात : प. बंगाल में भाजपा की स्थिति दिन-पर-दिन बद से बदतर होती जा रही है. ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि भाजपा सम्मानजनक हार के लिए अपनी व्यवस्था कर रही है. यही इस चुनाव की विशिष्टता है. ये तबादले नहीं, चुनावी हेराफेरी है.

निष्कर्ष : भाजपा जिस बड़ी संख्या में बंगाल में पुलिस अधिकारियों और बीडीओ को बदल रही है, उससे ये बात साबित होती है कि बंगाल में भाजपा का मुंह मीठा नहीं होगा. दीदी हैं, दीदी रहेंगी!

तबादलों पर कसा तंज

अखिलेश यादव ने ये पोस्ट चुनाव आयोग द्वारा बंगाल में बड़े पैमाने पर पुलिस और बाकी अधिकारियों के तबादले पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है. इस पहले भी वे चुनाव आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कह चुके हैं कि आयोग सिर्फ विपक्ष की सरकारों में ही अधिकारी बदलता है, जबकि बीजेपी शासित राज्यों में विपक्ष की कोई शिकायत नहीं मानता.