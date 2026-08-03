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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव पर FIR, क्या बोलीं डिंपल यादव?

राहुल गांधी, अवधेश प्रसाद और पप्पू यादव पर FIR, क्या बोलीं डिंपल यादव?

UP Politics: राहुल गांधी, पप्पू यादव और अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR पर समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. डिंपल यादव ने इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है.

Written By : एबीपी यूपी डेस्क |  Updated at : 03 Aug 2026 01:28 PM (IST)
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सनातन धर्म के कथित अपमान को लेकर कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, अब इस पर मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. डिंपल यादव ने इसे मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया है.

समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा है कि, "यह सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश है. इस सरकार ने लोगों में पूरी तरह से निराशा पैदा कर दी है और लोग सरकार से निराश हैं. राम जन्मभूमि के मामले में जिस तरह से दान का गलत इस्तेमाल हुआ और जमीन के घोटाले हुए, मुझे लगता है कि इसके लिए पूरी तरह से यह सरकार जिम्मेदार है."

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डिंपल यादव ने सरकार से पूछा कितनों पर हुई एफआईआर

डिंपल यादव सरकार से सवाल पूछा है कि, "आज तक किसी के खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं हुई है. दान का पैसा, चढ़ावा और कीमती चीज़ें, जो लोगों ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित की थीं, उनका क्या हुआ? आखिर वे सब कहाँ गईं? हजारों करोड़ के इस घोटाले में आपने किसके खिलाफ FIR दर्ज की है? क्या आपने सबसे ऊंचे स्तर पर बैठे लोगों तक पहुँचने के लिए कोई कार्रवाई की है?"

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पंडित का वास्त्र धारण कर सांसद के बाहर प्रदर्शन किया था. इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद भी वहां मौजूद थे. साधु-संतों और हिंदू धर्माचार्यों ने पप्पू यादव के इस के प्रदर्शन को सनातन धर्म का अपमान बताया था. इस मामले में वाराणसी में राहुल गांधी, पप्पू यादव और फैजाबाद सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ संसद में प्रदर्शन को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया है.

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Published at : 03 Aug 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Dimple Yadav UP Politics UP NEWS
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