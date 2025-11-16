'बिहार में 202 सीटें हजम नहीं हो रहीं…' यूपी का जिक्र कर बीजेपी की जीत पर भड़के अखिलेश यादव

बिहार चुनाव के नतीजों को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा है. बेंगलुरु में उन्होंने एनडीए की 202 सीटों की जीत पर सीधा सवाल उठाते हुए कहा कि यह नतीजे 'हजम नहीं हो रहे.' साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी की जीत की बराबरी बिहार की जीत नहीं कर सकती. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी अब यूपी में बड़े मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है.

बेंगलुरु में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव के नतीजों पर पहली बार खुलकर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि चुनाव हमें हमेशा जीत और हार दोनों से सबक देते हैं.

अखिलेश यादव ने कहा, “चुनाव हमें जीत और हार दोनों से सबक देते हैं. बीजेपी ने कहना शुरू कर दिया है कि उन्हें महिलाओं से ज्यादा वोट मिले. आप कब तक 10,000 रुपये देते रहेंगे? गरिमामय जीवन कब देंगे? उन्होंने (एनडीए) 202 सीटें जीतीं. हम इसे पचा नहीं पा रहे हैं. हमें इस मानक को पार करना होगा. बिहार की जीत, उत्तर प्रदेश की जीत की बराबरी नहीं कर सकती. हम उत्तर प्रदेश के लिए तैयार हैं.”

#WATCH | Bengaluru, Karnataka: On the results of the #BiharElections, SP chief Akhilesh Yadav says, "Elections teach us lessons from wins and losses. The BJP has started saying that they received more votes from women. How long will you give Rs 10,000? When will you give a life… pic.twitter.com/5Ek09cHinY — ANI (@ANI) — ANI (@ANI) November 16, 2025 ">

'202 सीटें हजम नहीं हो रही'

बिहार के नतीजों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि इतनी बड़ी जीत समझ से परे है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “इतनी सीट जीते हैं 202, डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा. मेरा मतलब है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई ये रिजल्ट कैसे? अगर 202 आ सकते हैं, तो कोई भी पार्टी 70-80% सीटें जीत सकती है. अगर ये बेंचमार्क है, तो इस बेंचमार्क को हमें क्रॉस करना है.” अखिलेश ने यह भी कहा कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने अपनी हार से बहुत कुछ सीखा है और यही अनुभव उन्हें भविष्य में बड़ी जीत दिलाएगा.

'यूपी की जीत अलग होती है, बिहार की अलग'

अखिलेश यादव ने याद दिलाया कि यूपी में समाजवादी पार्टी बहुत कमजोर स्थिति से दोबारा उठी थी. उन्होंने कहा, “जब आप बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हैं तब सीखने का मौका मिलता है. हम हारे थे. हमें 5 सीट मिली थी. लेकिन बाद में हमने डबल इंजन को हराया. ऐसी ऐसी सीटें वो हारे हैं जिसकी वो कल्पना नहीं कर सकते. बिहार की जीत यूपी की जीत की बराबरी नहीं कर सकता.”

अखिलेश यादव ने यूपी उपचुनावों में भी धांधली का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, “जो बाय इलेक्शन यूपी में हुआ था, उसमें बीजेपी ने पुलिस लगाकर वोट लूट लिया था.”

इसके साथ ही उन्होंने बुलडोजर राजनीति की भी आलोचना करते हुए कहा, “बुलडोजर कोई अच्छी संस्कृति नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया है. बुलडोजर वही लोग इस्तेमाल करते हैं जो डिस्ट्रक्शन पसंद करते हैं, संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं रखते.” सपा अध्यक्ष ने गठबंधन की राजनीति पर भी संदेश दिया और कहा कि साथी पार्टियों को मुश्किल समय में नहीं छोड़ना चाहिए. उन्होंने कहा, “हमारा सिद्धांत है कि दोस्त जब कमजोर हो उसका साथ नहीं छोड़ते.”