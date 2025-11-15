डॉ. शाहीन के खिलाफ कानपुर के GSVM कॉलेज का बड़ा एक्शन, फार्माकोलॉजी विभाग के बोर्ड से हटाया नाम

दिल्ली ब्लास्ट और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल में लखनऊ की डॉ. शाहीन शाहिद का नाम आने पर कानपुर स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है. कॉलेज प्रशासन ने फार्माकोलॉजी विभाग की बोर्ड सूची से डॉ. शाहीन का नाम हटा दिया है.

शुक्रवार को गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज ने डॉ शाहीन के खिलाफ एक्शन लेते हुए विभाग के बोर्ड की सूची से उसका नाम हटा दिया है. डॉ शाहीन मेडिकल कॉलेज के फार्माकोलॉजी विभाग की विभागाध्यक्ष भी रह चुकी है और उसका नाम कई सालों से इस डिपार्टमेंट के बोर्ड पर दर्ज था.

डॉ शाहीन की गिरफ्तारी के बाद हटाया नाम

दिल्ली पुलिस और एटीएस की जांच में आए तथ्यों के आधार पर यह कार्रवाई की गई. कॉलेज प्रशासन ने कहा कि ये कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि किसी भी गलत पहचान या संदर्भ से कॉलेज की छवि प्रभावित न हो. बोर्ड से डॉ शाहीन का नाम हटाकर तत्काल इसमें संशोधन भी कर दिया गया है.

मेडिकल कॉलेज से जुड़े लोगों से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस और एंटी टेरिरिस्ट स्क्वॉड की जांच में अब तक जो बातें सामने आई हैं उसके बाद डॉ शाहीन को लेकर ये कार्रवाई की गई है ताकि उसकी वजह से कॉलेज की कोई गलत पहचान या कोई लिंक न बन सके.

डॉ शाहीन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ

शुक्रवार को जीएसवीएम कॉलेज में सुरक्षा एजेंसियों ने कई और लोगों से भी पूछताछ की हैं. इस दौरान टीम ने विभाग के पुराने रिकॉर्ड, फाइलें और अन्य जुड़े लोगों से भी पूछताछ की. सुरक्षा एजेंसियों की नजर उन लोगों पर भी जो डॉ शाहीन के साथ जुड़े हुए थे.

दिल्ली धमाके के बाद यूपी में भी सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं. उनकी रडार पर यूपी में काम करने वाले कश्मीरी मूल के 200 डॉक्टर और मेडिकल के छात्र भी आ गए हैं. एटीएस की इन पर नज़र टिकी हुई हैं. जल्द ही एक टीम पूछताछ के लिए श्रीनगर भी जा सकती है.

