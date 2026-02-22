हवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! बीजेपी के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर बरसे अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं को लेकर तीखा हमला बोला है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में कई सरकारी योजनाएं और निर्माण कार्य गुणवत्ता के अभाव और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"हवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! दरअसल बीजेपी राज में कोई भी योजना या निर्माण सिर्फ सरकारी खजाने से पैसे निकालने का जरिया होता है, जिससे भ्रष्टाचार को मुखौटा पहनाया जा सके. इसीलिए भाजपा की बनाईं, पानी की टंकियाँ गिर रही हैं या उनसे धारावाहिक धारा फूट रही है. मंदिर से लेकर संसद तक की छतें टपक रही हैं. सड़के बदहाल हैं, बीजेपी के बनाएं एक्सप्रेसवे लागत व कमीशनखोरी का रिकॉर्ड बना रहे हैं. ⁠रेलवे स्टेशन की दीवारें धराशायी हो रही हैं, ⁠एयरपोर्ट के शेड्स गिर जाते हैं या उनके बंद होने की खबरें आ रही हैं.

विनाश की गति अपरंपार, डबल इंजन का भ्रष्टाचार- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों और उनेक ठेकेदारों का गुप्त नारा है, पैसा बँटा, बजट सफा. बीजेपी की तथाकथित डबल इंजन सरकार को अपना प्रचार बदल कर लिखना चाहिए. विनाश की गति अपरंपार, डबल इंजन का भ्रष्टाचार.

गोरखपुर नहीं है वहां पर गोरख धंधा चल रहा है- अखिलेश यादव

इससे पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि यह दूसरों को उपद्रवी माफिया कहते हैं, लेकिन 2017 के बाद उन्होंने अपने मुकदमे ना वापस लिए होते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना. इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि वो गोरखपुर नहीं है वहां पर गोरख धंधा चल रहा है.

देहरादून: शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में BJP प्रदेश अध्यक्ष नाराज, विधायक से होगा जबाब-तलब