हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडहवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! बीजेपी के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर बरसे अखिलेश यादव

हवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! बीजेपी के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर बरसे अखिलेश यादव

UP News: सपा मुखिया और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा मंदिर से लेकर संसद तक की छतें टपक रही हैं. सड़के बदहाल हैं, बीजेपी के बनाएं एक्सप्रेसवे लागत व कमीशनखोरी का रिकॉर्ड बना रहे हैं.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 22 Feb 2026 12:00 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र और यूपी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं को लेकर तीखा हमला बोला है. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में कई सरकारी योजनाएं और निर्माण कार्य गुणवत्ता के अभाव और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए हैं.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा-"हवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! दरअसल बीजेपी राज में कोई भी योजना या निर्माण सिर्फ सरकारी खजाने से पैसे निकालने का जरिया होता है, जिससे भ्रष्टाचार को मुखौटा पहनाया जा सके. इसीलिए भाजपा की बनाईं, पानी की टंकियाँ गिर रही हैं या उनसे धारावाहिक धारा फूट रही है. मंदिर से लेकर संसद तक की छतें टपक रही हैं. सड़के बदहाल हैं, बीजेपी के बनाएं एक्सप्रेसवे लागत व कमीशनखोरी का रिकॉर्ड बना रहे हैं. ⁠रेलवे स्टेशन की दीवारें धराशायी हो रही हैं, ⁠एयरपोर्ट के शेड्स गिर जाते हैं या उनके बंद होने की खबरें आ रही हैं.

विनाश की गति अपरंपार, डबल इंजन का भ्रष्टाचार- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपाइयों और उनेक ठेकेदारों का गुप्त नारा है, पैसा बँटा, बजट सफा. बीजेपी की तथाकथित डबल इंजन सरकार को अपना प्रचार बदल कर लिखना चाहिए. विनाश की गति अपरंपार, डबल इंजन का भ्रष्टाचार.

गोरखपुर नहीं है वहां पर गोरख धंधा चल रहा है- अखिलेश यादव

इससे पहले सपा चीफ अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए बिना नाम लिए सीएम योगी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि यह दूसरों को उपद्रवी माफिया कहते हैं, लेकिन 2017 के बाद उन्होंने अपने मुकदमे ना वापस लिए होते हैं तो अभी तक का इतना उपद्रवी कोई मुख्यमंत्री नहीं बना. इसके अलावा अखिलेश यादव ने कहा कि वो गोरखपुर नहीं है वहां पर गोरख धंधा चल रहा है.

देहरादून: शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में BJP प्रदेश अध्यक्ष नाराज, विधायक से होगा जबाब-तलब

Published at : 22 Feb 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
BJP Akhilesh Yadav UP NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! बीजेपी के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर बरसे अखिलेश यादव
हवा हवाई हो गये हवाई अड्डे! बीजेपी के निर्माण कार्यों और विकास परियोजनाओं पर बरसे अखिलेश यादव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
देहरादून: शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में BJP प्रदेश अध्यक्ष नाराज, विधायक से होगा जबाब-तलब
देहरादून: शिक्षा निदेशक से मारपीट मामले में BJP प्रदेश अध्यक्ष नाराज, विधायक से होगा जबाब-तलब
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यौन शोषण के मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR, इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
यौन शोषण के मामले में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ FIR, इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
Advertisement

वीडियोज

PM Modi In Meerut: दिल्ली से मेरठ का सफर अब मिनटों में..PM आज करेंगे नमो भारत–मेरठ मेट्रो का शुभारंभ
Global tariff: Donlad Trump ने फिर बढ़ाया टैरिफ, भारत पर क्या पड़ेगा असर? | PM Modi | Breaking
sansani: साजन की बेवफा का खूनी खेल | crime | love
UP News: एक छोटी सी चूक… और जान पर बन आई! Mainpuri का डरावना हादसा | ABP News
Janhit with Chitra Tripathi: शर्टलेस पर कांग्रेस की 'ब्रेनलेस' दलील |BJP Protest Vs Congress Protest
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
खामेनेई के खात्मे की तैयारी? ट्रंप की टेबल पर पहुंचा ईरान के सुप्रीम लीडर अटैक का प्लान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
आज मिलेगी मेरठ मेट्रो और नमो भारत की सौगात, कितनी होगी स्पीड और कहां-कहां रुकेंगी, जानें सबकुछ
टेलीविजन
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
लिवर कैंसर के इलाज के बीच अब दीपिका कक्कड़ को हुई ये दिक्कत, हॉस्पिटल में होना होगा एडमिट
क्रिकेट
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
Watch: 'लग रहा है जैसे शादी...', एयरपोर्ट पर अनुष्का शर्मा का मजाकिया अंदाज, विराट कोहली की भी छूटी हंसी
विश्व
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान बॉर्डर पर कर दी एयरस्ट्राइक? आतंकी ठिकानों को तबाह करने का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
यूपी: मुरादाबाद के बुद्ध बाजार में भीषण आग, 25 साल पुरानी कपड़ा दुकान जलकर राख, लाखों का नुकसान
शिक्षा
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
फैशन डिजाइनर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, 12वीं के बाद कैसे शुरू होता है करियर?
यूटिलिटी
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
फोन पे पर बिना पिन डाले होगा 5000 तक का पेमेंट, होने वाला है ये बड़ा बदलाव
ENT LIVE
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
Shatak Movie Review:100 साल की विचारधारा पर बनी Film,हैरान कर देने वाली कहानी
ENT LIVE
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
2 Deewane Seher mein : में, सादगी और एहसास से भरी imperfect love story
ENT LIVE
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
Shatak: 100 साल के Sangh की पूरी कहानी बड़े पर्दे पर
ENT LIVE
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
Yash की ‘Toxic’ का teaser release, screen पर फिर दिखा असली hero वाला अंदाज
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Embed widget