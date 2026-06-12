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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडसपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? '...तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा'

सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? '...तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा'

By : सनातन कुमार | Updated at : 12 Jun 2026 03:34 PM (IST)
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कांग्रेस में शुक्रवार (12 जून) को मीडिया से बातचीत में सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इन्होंने लूटा है और बिहार के चुनाव में बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा. 

अखिलेश यादव ने कहा कि ये महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत न पाए. ये अपने हिसाब से लोकसभा बनाना चाहते हैं.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author सनातन कुमार

सनातन कुमार साल 2016 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में एसोसिएट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं.  9 सालों के अनुभव के साथ टीम लीड और डिजिटल मीडिया की बारीक समझ है. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुके हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय के रामलाल आनंद कॉलेज से 2015 में हिंदी पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. संपर्क करें: Email: sanatank@abpnetwork.com 
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Published at : 12 Jun 2026 03:34 PM (IST)
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