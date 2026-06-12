एक्सप्लोरर
सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? '...तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा'
कांग्रेस में शुक्रवार (12 जून) को मीडिया से बातचीत में सपा चीफ अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दे दिया. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इन्होंने लूटा है और बिहार के चुनाव में बेईमानी की है, अगर यही लूट और यही बेईमानी उत्तर प्रदेश में हो गई तो इसके बाद भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा.
अखिलेश यादव ने कहा कि ये महिला आरक्षण के साथ डिलिमिटेशन ला रहे थे, ये ऐसी लोकसभाएं बनाना चाहते हैं जिससे विपक्ष के नेता जीत न पाए. ये अपने हिसाब से लोकसभा बनाना चाहते हैं.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? '...तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शराब पिलाकर करवाई हत्या...', रॉकी हत्याकांड के आरोपी शुभम ने किया दावा, पूरी साजिश का पर्दाफाश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ: 8 साल के बेटे को सिगरेट पीने की आदत डाल रहा पूर्व पति, पत्नी ने मांगी कस्टडी, शिकायत दर्ज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कानपुर में अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र पोस्ट मामले FIR दर्ज, 3 आरोपी नामजद
Advertisement
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
8 Photos
यूपी पुलिस परीक्षा की कठिन डगर! खिड़कियों के रास्ते ट्रेन में घुसे अभ्यर्थी; सामने आईं तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
7 Photos
वाराणसी के चौराहों की बदल रही तस्वीर, हेरिटेज घड़ियों से मिलेगी शहर को आध्यात्मिक पहचान, देखें तस्वीरें
Advertisement