लखनऊ से नई दिल्ली जा रही वीआईपी ट्रेन 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर हुए पथराव के मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले कोई पेशेवर अपराधी या संगठित गिरोह नहीं, बल्कि रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा बीनने वाले तीन नाबालिग बच्चे थे.

घटना 11 जून 2026 को हुई जब ट्रेन रसूलपुर क्षेत्र के पेमेश्वर गेट (खम्बा नंबर 1230/05) के पास से गुजर रही थी. अचानक फेंके गए पत्थर से एग्जीक्यूटिव क्लास (E-1) कोच का शीशा चटक गया. उसी कोच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सवार थे. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चाधिकारियों ने तुरंत मौका-ए-वारदात का निरीक्षण किया.

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10 पुलिस टीमें लगीं, 50+ CCTV फुटेज खंगाले गए

अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, डीआईजी आगरा रेंज और एसएसपी आदित्य लांघे के निर्देशन में रसूलपुर, दक्षिण, लाइनपार थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की 10 विशेष टीमें गठित की गईं. टीमों ने इलाके के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बारीकी से देखी और स्थानीय सूत्रों से जानकारी जुटाई. सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि तीन नाबालिग बच्चे ट्रैक पर कूड़ा बीन रहे थे. खेल-खेल में या शरारत के तहत उन्होंने दौड़ती ट्रेन पर पत्थर फेंक दिए, जिससे यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो गया.

आपराधिक इतिहास वाले नाबालिग हिरासत में, तीसरे की तलाश जारी

12 जून 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे थाना रसूलपुर पुलिस ने आसफाबाद फाटक के पास से दो नाबालिगों को हिरासत में ले लिया. उनके तीसरे साथी की तलाश तेजी से चल रही है. थाना रसूलपुर में मुकदमा नंबर 322/2026 धारा 152 रेलवे एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों नाबालिगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है. इन पर चोरी, सेंधमारी और रेलवे एक्ट के पुराने मामले दर्ज हैं. दोनों को बाल न्याय प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जा रहा है.

यह घटना रेलवे सुरक्षा और वीआईपी यात्राओं की संवेदनशीलता को देखते हुए काफी महत्वपूरण थी. दरअसल, RSS प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन में मौजूदगी ने मामले को हाईप्रोफाइल बना दिया, जिसके चलते पुलिस ने त्वरित और पारदर्शी जांच कर मामले का खुलासा किया है.

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