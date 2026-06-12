हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडFirozabad News: RSS प्रमुख मोहन भागवत वाली ट्रेन पर हमला, तीन नाबालिग पकड़े गए, फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ था पथराव

Firozabad News: RSS प्रमुख मोहन भागवत वाली ट्रेन पर हमला, तीन नाबालिग पकड़े गए, फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ था पथराव

Firozabad News In Hindi: फिरोजाबाद में स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर मोहन भागवत वाली कोच पर पथराव का 24 घंटे में खुलासा. तीन नाबालिग कूड़ा बीनने वाले पकड़े गए. कोई साजिश नहीं, शरारत बताई जा रही.

By : रंजीत गुप्ता, सौरभ मिश्रा | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 12 Jun 2026 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ से नई दिल्ली जा रही वीआईपी ट्रेन 12003 स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस पर हुए पथराव के मामले में फिरोजाबाद पुलिस ने मात्र 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने बताया कि ट्रेन पर पत्थर फेंकने वाले कोई पेशेवर अपराधी या संगठित गिरोह नहीं, बल्कि रेलवे ट्रैक के किनारे कूड़ा बीनने वाले तीन नाबालिग बच्चे थे.

घटना 11 जून 2026 को हुई जब ट्रेन रसूलपुर क्षेत्र के पेमेश्वर गेट (खम्बा नंबर 1230/05) के पास से गुजर रही थी. अचानक फेंके गए पत्थर से एग्जीक्यूटिव क्लास (E-1) कोच का शीशा चटक गया. उसी कोच में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत सवार थे. घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए उच्चाधिकारियों ने तुरंत मौका-ए-वारदात का निरीक्षण किया.

UP Weather: यूपी में मौसम हुआ कूल-कूल, नोएडा-लखनऊ समेत 70 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, ओले भी गिरेंगे

10 पुलिस टीमें लगीं, 50+ CCTV फुटेज खंगाले गए

अपर पुलिस महानिदेशक आगरा जोन, डीआईजी आगरा रेंज और एसएसपी आदित्य लांघे के निर्देशन में रसूलपुर, दक्षिण, लाइनपार थाना पुलिस, एसओजी और सर्विलांस की 10 विशेष टीमें गठित की गईं. टीमों ने इलाके के 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज बारीकी से देखी और स्थानीय सूत्रों से जानकारी जुटाई. सीसीटीवी फुटेज से साफ हुआ कि तीन नाबालिग बच्चे ट्रैक पर कूड़ा बीन रहे थे. खेल-खेल में या शरारत के तहत उन्होंने दौड़ती ट्रेन पर पत्थर फेंक दिए, जिससे यात्रियों की जान को खतरा पैदा हो गया.

आपराधिक इतिहास वाले नाबालिग हिरासत में, तीसरे की तलाश जारी

12 जून 2026 को सुबह करीब 9:30 बजे थाना रसूलपुर पुलिस ने आसफाबाद फाटक के पास से दो नाबालिगों को हिरासत में ले लिया. उनके तीसरे साथी की तलाश तेजी से चल रही है. थाना रसूलपुर में मुकदमा नंबर 322/2026 धारा 152 रेलवे एक्ट के तहत दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार पकड़े गए दोनों नाबालिगों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है. इन पर चोरी, सेंधमारी और रेलवे एक्ट के पुराने मामले दर्ज हैं. दोनों को बाल न्याय प्रक्रिया के तहत अदालत में पेश किया जा रहा है.

यह घटना रेलवे सुरक्षा और वीआईपी यात्राओं की संवेदनशीलता को देखते हुए काफी महत्वपूरण थी. दरअसल, RSS प्रमुख मोहन भागवत की ट्रेन में मौजूदगी ने मामले को हाईप्रोफाइल बना दिया, जिसके चलते पुलिस ने त्वरित और पारदर्शी जांच कर मामले का खुलासा किया है.

यूपी पंचायत चुनाव की अंतिम वोटर लिस्ट से स्मृति ईरानी का नाम गायब, मतदाता सूची पर उठे गंभीर सवाल

About the author रंजीत गुप्ता

रंजीत गुप्ता साल 2019 से एबीपी न्यूज से जुड़े हैं. फीरोजाबाद और आसपास की खबरों पर नजर रखते हैं. पिछले 18 वर्ष से पत्रकारिता के क्षेत्र में है. दिल्ली से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में 2009 में डिप्लोमा किया, उसके बाद से प्रतिष्ठित समाचार पत्र दैनिक नवज्योति से अपना करियर शुरू किया. रंजीत राजनीतिक और क्राइम की खबरों के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 03:55 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Firozabad News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Deoria News: देवरिया के नाविक शिवानंद चौरसिया की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी हमले में मौत, इलाके में शोक
Deoria News: देवरिया के नाविक शिवानंद चौरसिया की स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिकी हमले में मौत, इलाके में शोक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Firozabad News: RSS प्रमुख मोहन भागवत वाली ट्रेन पर हमला, तीन नाबालिग पकड़े गए, फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ था पथराव
RSS प्रमुख मोहन भागवत वाली ट्रेन पर हमला, तीन नाबालिग पकड़े गए, फिरोजाबाद में शताब्दी एक्सप्रेस पर हुआ था पथराव
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? '...तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा'
सपा चीफ अखिलेश यादव ने ऐसा क्यों कहा? '...तो भविष्य में कभी चुनाव नहीं होगा'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'शराब पिलाकर करवाई हत्या...', रॉकी हत्याकांड के आरोपी शुभम ने किया दावा, पूरी साजिश का पर्दाफाश
'शराब पिलाकर करवाई हत्या...', रॉकी हत्याकांड के आरोपी शुभम ने किया दावा, पूरी साजिश का पर्दाफाश
Advertisement

वीडियोज

China ने चली चाल! India ने दिखाई आंख! खेल हुआ INTERNATIONAL! |ABPLIVE
Weather Alert: सावधान! आ गया GODZILLA EL-NINO ! भारत पर होगा खतरनाक असर ABPLIVE
sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनाक्षी नटराजन का पहला रिएक्शन, बोलीं- '48 घंटे तक चुनाव आयोग ने...'
बिहार
ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं तो...'
ममता बनर्जी का जिक्र कर कांग्रेस सांसद तारिक अनवर बोले, 'जब इंदिरा गांधी चुनाव हारी थीं तो...'
विश्व
Iran-US War: पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
पीस टॉक पर ग्रीन सिग्नल! US ईरान को देगा बड़ा तोहफा, 16 बिलियन डॉलर के फ्रीज फंड को करेगा अनलॉक
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार
श्रेयस अय्यर ने मुंबई में किराए पर लिया आलिशान घर, हर महीने के किराए में आ सकती है एक लग्जरी कार
बॉलीवुड
Bharat Bhhagya Viddhaata BO Day 1: कंगना की अदद हिट की हसरत पूरा कर पाएगी 'भारत भाग्य विधाता'? जानें कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग?
कंगना की 'भारत भाग्य विधाता' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग? जानें- प्रीडिक्शन
स्पोर्ट्स
Explained: ...तो इस वजह से FIFA नहीं खेलती भारतीय टीम! 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
FIFA में क्यों नहीं भारतीय टीम? 139वीं रैंकिंग और एशिया में 26वां स्थान, क्या यह वाकई भारत है?
इंडिया
Petrol-Disel Crisis: पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
पेट्रोल-डीजल पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इतने लीटर से ज्यादा नहीं खरीद पाएंगे, नियम तोड़ा तो क्या होगा?
इंडिया
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
राज्यसभा चुनाव में यहां कांग्रेस ने कर दिया कमाल! 4 में से 3 सीटों पर जीती, BJP को मिली सिर्फ 1, पढ़ें विनर लिस्ट
ABP NEWS
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
15 जून को लगने वाला है कैंचीधाम में मेला
ABP NEWS
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
रोड पर ब्रेकर की जगह बैठा था बच्चा, ड्राइवर के उड़े होश
ABP NEWS
पेट्रोल भरवाने गए थे, कर्मचारी को पीटकर आ गए लेकिन कैमरे में कैद
पेट्रोल भरवाने गए थे, कर्मचारी को पीटकर आ गए लेकिन कैमरे में कैद
ABP NEWS
समझौता करने गए थे लेकिन यह क्या होगया !
समझौता करने गए थे लेकिन यह क्या होगया !
ABP NEWS
क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया ?
क्या करना चाह रहे थे और क्या हो गया ?
Embed widget