मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी से बाहर न जाए ये निंजा टेक्निक! उन्नाव में पंखों से सुखाया एक्सप्रेस वे

यूपी से बाहर न जाए ये निंजा टेक्निक! उन्नाव में पंखों से सुखाया एक्सप्रेस वे

Lucknow-Kanpur Expressway के मरम्मत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें पैचवर्क को सुखाने के लिए पंखे लगाए गए हैं. सपा मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर तंज कसा है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 06 Aug 2026 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 20 दिन बाद ही जगह-जगह से धँस गया है, जिसके बाद इसकी मरम्मत का काम चल रहा है. इसी क्रम में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या-64 पर मरम्मत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां कच्चे पैचवर्क को सुखाने के लिए कंपनी ने 10 पंखे लगाए गए हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर निशाना साधा है. 

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत के काम के दौरान कच्चे पैच को सुखाने लिए कंपनी ने थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दस पंखे लगाए हैं. ताकि बारिश के मौसम में रास्ते को सुखाया जा सके और काम में तेजी आए. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जिस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है.  

अखिलेश यादव ने कसा तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर हमला किया और कहा कि ये है भाजपा की तरक्की की नई हवा है. अखिलेश यादव ने लिखा- 'ये है भाजपाई तरक़्क़ी की नई हवा… कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की ज़रूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी हास्यास्पद है. 

प्रतापगढ़ में भारी बारिश से ढहा 100 साल पुराना मकान, 6 लोगों की मौत

2-3 हफ़्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा? सवाल ये भी है कि ‘अटल प्रोग्रेस वे’ योजना में ही रहेगा या कभी बनेगा भी… या काग़ज़ों में बनकर उसका ‘हिस्सा-बाँट’ हो चुका है. भाजपा राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है… धँसता, ढहता, गिरता ज़्यादा है.'

उद्घाटन के 20 दिन में धंसा एक्सप्रेसवे

बता दें कि यूपी में 4,200 करोड़ रुपये की लागत से बने लखनऊ-कानपुर एक्‍सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को ही सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था. इस एक्सप्रेस वे को लेकर कई तरह के बड़े दावे किए गए थे. लेकिन, उद्घाटन के 20 द‍िन के अंदर ही 5 बार एक्‍सप्रेसवे की मरम्‍मत हो चुकी है. जिसके बाद इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई हैं.  

'भाई तो बहुत बने लेकिन..', BSP विधायक उमाशंकर सिंह के निधन पर बोलीं मायावती

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
Read More
Published at : 06 Aug 2026 12:29 PM (IST)
Tags :
Akhilesh Yadav UP News Lucknow Kanpur Highway
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी से बाहर न जाए ये निंजा टेक्निक! उन्नाव में पंखों से सुखाया एक्सप्रेस वे
यूपी से बाहर न जाए ये निंजा टेक्निक! उन्नाव में पंखों से सुखाया एक्सप्रेस वे
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल! बाराबंकी में सड़कें बनीं तालाब, घरों में घुसा गंदा पानी
बारिश ने खोली विकास के दावों की पोल! बाराबंकी में सड़कें बनीं तालाब, घरों में घुसा गंदा पानी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रसड़ा से उमाशंकर सिंह के बेटे को टिकट देंगी बसपा चीफ मायावती? खुद साफ की तस्वीर
रसड़ा से उमाशंकर सिंह के बेटे को टिकट देंगी बसपा चीफ मायावती? खुद साफ की तस्वीर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मेरठ में 35 साल से रह रही पाकिस्तान महिला की जमानत मंजूर, फर्जी दस्तावेज के नहीं मिले सबूत
मेरठ में 35 साल से रह रही पाकिस्तान महिला की जमानत मंजूर, फर्जी दस्तावेज के नहीं मिले सबूत
Advertisement

वीडियोज

गोरखपुर की लेडी नटवरलाल का करोड़ों वाला मायाजाल!
Pati Brahmachari:💔Isha-Suraj के बीच फिर आई Avni, तकरार के बीच पनपने लगा प्यार। #sbs
Bollywood News: बिग बॉस के टीज़र से मचा तहलका: क्या टीवी पर फिर दिखेगी 'करण-अर्जुन' की जोड़ी? ( 05.08.26 )
Jharkhand Job Protest: झारखंड नौकरी आंदोलन से घिरी सरकार! इस्तीफा देंगे हेमंत सोरेन? ABPLIVE
Mannat: Dhairya का खतरनाक खेल फेल, Mannat ने बचा लिया Vikrant को मौत के मुंह से!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
Gen Z पर प्रशांत किशोर की भविष्यवाणी, 'सरकार को पता है कि...'
हिमाचल प्रदेश
रांची प्रोटेस्ट पर कंगना बोलीं- राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां उकसाना होता है
रांची प्रोटेस्ट पर कंगना बोलीं- राहुल गांधी वहीं जाते हैं जहां उकसाना होता है
इंडिया
'भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो...' सिद्धारमैया के बेटे ने किसे दे डाली चेतावनी
'भारत हिंदू राष्ट्र बनता है तो...' सिद्धारमैया के बेटे ने किसे दे डाली चेतावनी
क्रिकेट
IPL 2027 से पहले इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB
IPL 2027 से पहले इन 3 खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है RCB
बॉलीवुड
Ramayana Release Date: रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
रणबीर कपूर की 'रामायण' की रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब सिनेमाघरों में देगी दस्तक
इंडिया
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
जंतर-मंतर के बाद अब आगे क्या? अभिजीत दीपके के घर CJP, होगा बड़ा ऐलान
बिहार
प्रशांत किशोर का UP प्लान! अब अखिलेश यादव की बारी? BJP का बड़ा दावा
प्रशांत किशोर का UP प्लान! अब अखिलेश यादव की बारी? BJP का बड़ा दावा
इंडिया
Xप्लेन: क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम? जानें सबकुछ
क्या NEET-UG में ‘टू-स्टेज फॉर्मूला’ से पेपर लीक पर लगेगी लगाम?
ABP NEWS
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
गोदाम में घुसा विशालकाय अजगर, वीडियो देखें।
ABP NEWS
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
क्या वे मवेशियों को वहाँ बाँध रहे हैं जहाँ घंटी बजनी थी?
ABP NEWS
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
खतरनाक स्टंट: चलती कार के बोनट पर लेटना।
ABP NEWS
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
15 फ़ुट लंबा अजगर टेंट के गोदाम में घुस गया, जिससे हड़कंप मच गया।
ABP NEWS
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
ताकतवर लोगों की बर्बरता: क्या एक बुजुर्ग व्यक्ति को तालिबान जैसी सज़ा दी गई?
Embed widget