यूपी से बाहर न जाए ये निंजा टेक्निक! उन्नाव में पंखों से सुखाया एक्सप्रेस वे

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे उद्घाटन के 20 दिन बाद ही जगह-जगह से धँस गया है, जिसके बाद इसकी मरम्मत का काम चल रहा है. इसी क्रम में एक्सप्रेसवे के किलोमीटर संख्या-64 पर मरम्मत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां कच्चे पैचवर्क को सुखाने के लिए कंपनी ने 10 पंखे लगाए गए हैं. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे लेकर भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर निशाना साधा है.

लखनऊ-कानपुर एक्सप्रेसवे पर मरम्मत के काम के दौरान कच्चे पैच को सुखाने लिए कंपनी ने थोड़ी-थोड़ी दूरी पर दस पंखे लगाए हैं. ताकि बारिश के मौसम में रास्ते को सुखाया जा सके और काम में तेजी आए. जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो जिस पर लोगों की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है.

अखिलेश यादव ने कसा तंज

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वायरल वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट कर हमला किया और कहा कि ये है भाजपा की तरक्की की नई हवा है. अखिलेश यादव ने लिखा- 'ये है भाजपाई तरक़्क़ी की नई हवा… कुछ दिनों पहले ही जिसका उद्घाटन हुआ हो उस सड़क को मरम्मत की ज़रूरत पड़ गई और एक्सप्रेस स्पीड से मरम्मत को सुखाने के लिए पंखे का इस्तेमाल किया जा रहा है ये भी हास्यास्पद है.

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2-3 हफ़्ते में ही जिस एक्सप्रेसवे का दम उखड़ने लगा है उस पर चलने का जोखिम कौन उठाएगा? सवाल ये भी है कि ‘अटल प्रोग्रेस वे’ योजना में ही रहेगा या कभी बनेगा भी… या काग़ज़ों में बनकर उसका ‘हिस्सा-बाँट’ हो चुका है. भाजपा राज में हुआ हर निर्माण चलता कम है… धँसता, ढहता, गिरता ज़्यादा है.'

उद्घाटन के 20 दिन में धंसा एक्सप्रेसवे

बता दें कि यूपी में 4,200 करोड़ रुपये की लागत से बने लखनऊ-कानपुर एक्‍सप्रेसवे का उद्घाटन 13 जुलाई को ही सीएम योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया था. इस एक्सप्रेस वे को लेकर कई तरह के बड़े दावे किए गए थे. लेकिन, उद्घाटन के 20 द‍िन के अंदर ही 5 बार एक्‍सप्रेसवे की मरम्‍मत हो चुकी है. जिसके बाद इसे लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई हैं.

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