योगी सरकार के इस काम के लिए मायावती ने की तारीफ, अखिलेश यादव से भी पूछे सवाल

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने लखनऊ में बसपा की रैली को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी की सरकार पर जमकर हमला बोला. इसके साथ ही उन्होंने यूपी की बीजेपी सरकार की भी तारीफ की.

मायावती ने कहा कि जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी और मान्यवर कांशीराम के आदर-सम्मान में यह स्मारक स्थल बनाया गया था तो उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम लोग यहां आने वालों से टिकट लेंगे. जिसका पैसा लखनऊ में बनाए गए स्मारक और पार्कों के रख-रखाव में इस्तेमाल किया जाएगा लेकिन दुख की बात यह है कि वर्तमान बीजेपी की सरकार से पहले यहां सपा की सरकार थी तो सपा सरकार ने उस टिकट के पैसे को दबाकर रखा.

बसपा चीफ मायावती ने कहा कि स्मारक और पार्कों की हालत बहुत जर्जर हो चुकी थी, मैंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखित चिट्ठी के जरिए कहा और आग्रह किया कि टिकटों के पैसे को रखरखाव पर लगाया जाए. उत्तर प्रदेश की वर्तमान बीजेपी सरकार ने इस मामले को संज्ञान में लेकर हमसे वादा किया कि जो भी पैसा टिकटों के जरिए आता है वह इन स्थलों के रखरखाव के लिए लगाया जाएगा इसलिए हमारी पार्टी उनकी(बीजेपी सरकार) आभारी हैं.

अखिलेश यादव से मायावती ने पूछे सवाल

इसके साथ ही मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में रहते है तो न उन्हें PDA याद आता है, न कांशीराम की जयंती और न ही पुण्यतिथि लेकिन जब वे सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो समाजवादी पार्टी को याद आता है कि हमें संगोष्ठी करनी चाहिए. मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहती हूं कि यदि कांशीराम के प्रति आपका इतना ही आदर सम्मान था तो जब उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार थी और हमने अलीगढ़ मंडल में कासगंज नाम से एक जिला बनाया और उस जिले का नाम कांशीराम जी के नाम पर रखा गया था. समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही उसका नाम क्यों बदल दिया?

दोगले लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत- मायावती

मायावती ने कहा कि हमने कांशीराम के नाम पर अनेकों संस्थानों के नाम रखें, अनेक योजनाएं शुरू कीं जिसे समाजवादी पार्टी ने सत्ता में आते ही बंद कर दिया, यह उनका दोहरा चरित्र नहीं है तो क्या है? सत्ता में रहते इन्हें पीडीए याद नहीं आता ऐसे दोगले लोगों से आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है.