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(Source: ECI/ABP News)
Bengal Election Result 2026: बंगाल चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव बोले, 'हर फरेबी फतह की... '
West Bengal Election Result 2026: पश्चिम बंगाल की 293 विधानसभा सीट पर मतों की गिनती जारी है. इस बीच अखिलेश यादव ने अप्रत्यक्ष रूप से शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला है.
पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बीच अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा. शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि 'हर फ़रेबी फ़तह की एक मियाद होती है, ये बात ही ‘सच्चाई की बुनियाद’ होती है.'
हर फ़रेबी फ़तह की एक मियाद होती है— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 4, 2026
ये बात ही ‘सच्चाई की बुनियाद’ होती है
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