Bengal Election Result 2026: बंगाल चुनाव के नतीजों पर अखिलेश यादव बोले, 'हर फरेबी फतह की... '

पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी की जबरदस्त जीत के बीच अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए बीजेपी पर निशाना साधा. शायराना अंदाज में उन्होंने कहा कि 'हर फ़रेबी फ़तह की एक मियाद होती है, ये बात ही ‘सच्चाई की बुनियाद’ होती है.'

हर फ़रेबी फ़तह की एक मियाद होती है

ये बात ही ‘सच्चाई की बुनियाद’ होती है — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 4, 2026