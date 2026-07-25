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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्रशिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जश्न, मुंबई में बांटी गई मिठाई

शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में जश्न, मुंबई में बांटी गई मिठाई

Dharmendra Pradhan Resign: धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कांग्रेस में जश्न ने मनाया. प्रवक्ता सचिन सावंत समेत नेताओं ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 25 Jul 2026 03:01 PM (IST)
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केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है. इस खबर के बाद विपक्षी दलों में खुशी का माहौल दिख रहा है. कांग्रेस नेताओं ने इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए मिठाइयां बांटीं. कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत मिठाई लेकर पहुंचे और कार्यकर्ताओं को मिठाई देकर जश्न मनाते नजर आए. उन्होंने कहा कि यह छात्रों की जीत है और सरकार को जवाबदेही स्वीकार करनी पड़ी.

वहीं मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष खासदार वर्षा एकनाथ गायकवाड ने कहा, "अहंकार की हार और सत्य और संविधान की जीत" नीट पेपर लीक विवाद और जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शनों के बीच धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को इस्तीफा सौंप दिया. विपक्ष लंबे समय से उनकी बर्खास्तगी की मांग कर रहा था. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस फैसले को अपनी जीत बताते हुए मिठाई वितरण के जरिए खुशी जाहिर की.

(खबर अपडेट की जा रही है)

 

Published at : 25 Jul 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan MAHARASHTRA NEWS CJP Protest
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