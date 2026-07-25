धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद जयपुर में जश्न, शहीद स्मारक पर फिल्मी गानों पर थिरके युवा

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की खबर मिलते ही जयपुर के शहीद स्मारक पर धरना दे रहे छात्रों और युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई. जो जगह कल तक आंदोलन और नारेबाजी का केंद्र थी, आज वहां जश्न का माहौल है.

प्रदर्शनकारियों ने इस्तीफे को अपनी जीत मानते हुए फिल्मी गीतों पर जोरदार डांस किया. युवा एक-दूसरे से गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं. शहीद स्मारक पर ‘जय जवान, जय विज्ञान’ और ‘हम होंगे कामयाब’ जैसे नारों के साथ-साथ लोकप्रिय बॉलीवुड गानों पर नाचते युवा दिखाई दिए. यहां माहौल बेहद उत्साही है.

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इस्तीफा को बताई अपनी जीत

छात्रों का कहना है कि उनके लंबे समय से चले आ रहे आंदोलन का नतीजा सामने आया है. उन्होंने इसे युवा शक्ति की जीत बताया. कई छात्रों ने कहा कि NEET पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाने में वे सफल रहे हैं. अब वे आगे भी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग करते रहेंगे.

जश्न का अनोखा माहौल

शहीद स्मारक पर युवा झंडे लहराते हुए, गाने गाते और एक-दूसरे को मिठाई खिलाते दिख रहे हैं. कुछ युवाओं ने ‘धन्यवाद छात्र आंदोलन’ लिखे प्लेकार्ड भी दिखाए. महिलाएं और युवतियां भी इस जश्न में बढ़-चढ़कर शामिल हो रही हैं. पूरा परिसर खुशी और उल्लास से भर गया है.

आंदोलन जारी रखने का संकल्प

जश्न के बीच कई छात्रों ने साफ कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के साथ उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई है. वे पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने तक आंदोलन जारी रखेंगे.

राजनीतिक प्रतिक्रिया

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने भी छात्रों के जश्न का स्वागत किया है. राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे छात्रों की जीत बताई है. उन्होंने ये भी कहा कि हम यहीं नहीं रुकने वाले हैं. सरकार से आशा है कि आगे से कोई भी पेपर लीक न हो. इस घटनाक्रम से राजस्थान में छात्र आंदोलन की चर्चा एक बार फिर से गरमा गई है.

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