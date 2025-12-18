उत्तर प्रदेश की कन्नौज सीट से पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने मतदाता सुची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है. बीजेपी नेता ने कहा कि अगर हम लोगों ने SIR पर सही से दिया ध्यान तो समाजवादी पार्टी दूरबीन लेकर भी ढूंढने को नहीं मिलेगी. वहीं उन्होंने कन्नौज में तीन लाख वोट कटने का भी दावा किया.

सुब्रत पाठक ने कहा कि कन्नौज में लगभग 3 लाख वोट जा रहा कटने, यह सभी वोट भारतीय जनता पार्टी के नहीं है. ऐसे में समझा जा सकता है अखिलेश यादव को कन्नौज में कितने वोटों से और कैसे जीत मिली है. उन्होंने कहा कि कन्नौज की 3 विधानसभाओं में 3 लाख वोट कटने जा रहा है.

कन्नौज में तीन लाख वोट कटने का दावा

भाजपा के पूर्व सांसद ने कहा कि हम लोग पूरी ताकत लगाते तब 50 से 55 प्रतिशत वोट डलवा पाते है और सपा को 90 प्रतिशत तक वोट पड़ते हैं. सुब्रत पाठक के इस बयान से सियासी हड़कंप मच गया हैं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उनके बयान पर आपत्ति जताई और चुनाव आयोग को तत्काल इस बयान को संज्ञान में लेने की मांग की.

सपा अध्यक्ष ने किया बीजेपी पर पलटवार

अखिलेश यादव ने कहा कि "कन्नौज के पूर्व भाजपाई सांसद का बयान बेहद आपत्तिजनक है, क्या वो जायज वोटों को कटवाने की सलाह दे रहे हैं. चुनाव आयोग को इस बयान का तत्काल संज्ञान लेना चाहिए. काले कारनामों का काला चश्मा लगाए, ये महानुभाव बोलते समय भूल गये कि ये जो कह रहे हैं वो उन्हीं के दल के भाजपाई मुख्यमंत्री से उल्टी बात है.

सपा अध्यक्ष ने कहा कि जैसे ही सुब्रत पाठक का ये बयान मुख्यमंत्री की संज्ञान में आएगा वो इनकी क्लास लगा देंगे और उनसे बच गये तो दूर बैठे दूरबीन वाले इनको बुला लेंगे क्योंकि दूरबीन का इस्तेमाल करने के डॉयलॉग पर उनका एकाधिकार है. अब ये बेचारे भागे-भागे फिरेंगे कि किस-किस से बचें. चुनाव आयोग से, लखनऊ वालों से या दिल्लीवाले ‘द्वितीय’ से.

