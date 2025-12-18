'बुलडोजर के तेल-पानी का इंतजाम विपक्ष करेगा', अखिलेश यादव ने मिलावटी चनों को लेकर साधा निशाना

यूपी को गोरखपुर में भुने हुए चने में ख़तरनाक कैमिकल की मिलावट को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार पर तीखा हमला किया है. उन्होंने इस मामले में मिलीभगत का इशारा करते हुए पूछा बुलडोजर का इंतजाम अब क्या विपक्ष करेगा.

मिलावटी चनों पर बोले अखिलेश यादव

सपा अध्यक्ष ने भुने चने में मिलावट सत्ताधारियों की मिलीभगत का अंदेशा जताया और कहा कि इसमें उनकी कुछ हिस्सेदारी तो रही होगी. अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर लिखा- 'मुख्यनगरी में मिलावटवाले... लगता है आपसी ‘मिलाव-मिलाप’ से ही हो रही है ये मिलावट. बुलडोज़र के तेल-पानी का इंतज़ाम अब क्या विपक्ष करेगा. कुछ तो है जिसमें हिस्सेदारी है.'

दरअसल गोरखपुर में हाल ही में खाद्य एवं औषधि विभाग की छापेमारी में भारी मात्रा में मिलावटी भुने हुए चने मिलने से हड़कंप मच गया था. इन चनों को पीले रंग में चमकाने के लिए जिन खतरनाक कैमिकल का इस्तेमाल किया गया उसे खाने से इंसान की किडनी और लीवर डैमेज हो सकते हैं. जिसके बाद विभाग ने तत्काल इनकी बिक्री पर रोक लगा दी.

गोरखपुर में बरामद हुआ खतरनाक चना

विभाग को मुताबिक ये मिलावटी भुने चने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से लाए गए थे. खाद्य विभाग को सूचना मिली थी कि गोरखपुर के राजघाट इलाके में स्थित गोदाम में मिलावटी चना आ रहा है जिसे बाज़ार में सप्लाई किया जा रहा है. सूचना पर खाद्य विभाग ने छापेमारी की कार्रवाई की तो टीमें हैरान रह गईं.

इन चनों का रंग काफी तेज और चमकदार दिख रहा था. जब टीम ने इसकी जांच की तो चनों ने पीला रंग छोड़ना शुरू कर दिया. जिसके बाद खाद्य विभाग ने गोदाम से 750 बोरियों को जब्त कर लिया. ये चने बाज़ार में बेचने लायक नहीं थे और न ही खाने के लायक़ थे. इसके खाने से किडनी और लीवर तक फेल हो सकता है.