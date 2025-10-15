'अखिलेश दुबे का एनकाउंटर क्यों नहीं हो रहा', सपा चीफ ने आजम खान की सुरक्षा पर भी दिया जवाब

समाजवादी पार्टी (सपा) नेता व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सुरक्षा को फिर से बहाल कर दिया गया है, उन्हें Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है. आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है. अखिलेश यादव ने कहा, "उन्हें सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए."

दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार (15 अक्टूबर) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इस दौरान उन्होंने एक साथ कई मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने का काम किया है. अखिलेश यादव ने पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि, "यह पुलिस मदद के लिए है कि हत्या करने के लिए? इतना करप्शन कभी नहीं हुआ था क्योंकि आप पुलिस से पॉलिटिकल काम करवा रहे हैं."

अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि, अगर एनकाउंटर से लॉ एंड ऑर्डर बेहतर होता तो अखिलेश दुबे का एनकाउंटर सरकार ने क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव ने दावा किया है कि, जिस दिन अधिकारियों को ये पता लग जाएगा कि उनकी और सरकार की पोल खुलने वाली है उसी दिन उसका (अखिलेश दुबे) एनकाउंटर हो जाएगा. अखिलेश ने कहा, "यह जो आंकड़े दिए जा रहे हैं एनकाउंटर के, तो क्या डराना चाहते हैं? न जाने कितने निर्दोष लोगों के साथ घटना घटी है."

किसानों की फसल और जमीन लूट रही है सरकार- अखिलेश यादव

सपा नेता ने कहा कि "यह सरकार तो केवल किसानों की ज़मीन और फसल की लूट कर रही है. किसानों के प्रति कभी यह सरकार ईमानदार नहीं रही है." उन्होंने कहा कि "किसानों को खुशहाल बनाने के लिए हम समाजवादी लोगों ने हमेशा फैसला लिया है. किसानों की मदद करते थे हम लोग, अब कोई मदद करने वाला नहीं."

क्यों ब्लॉक हुआ अखिलेश यादव का फेसबुक पेज?

पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि, "हमारा फेसबुक पेज इसलिये ब्लॉक हुआ था क्योंकि हमने कहा था कि पत्रकारों को महीना बांधा हुए है, जिस वजह से पेज ब्लॉक करा दिया गया था." अखिलेश ने कहा कि, "काऊ टूरिज्म नहीं, बल्कि सांड टूरिज्म करा देना चाहिये."

अमेरिका की तरह चीन पर टैरिफ लगाए भारत- अखिलेश

पूर्व सीएम ने कहा कि, "सरकार स्वदेशी, स्वदेशी नाम का चूरण खिला रही है. जिस तरीके से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है, उससे सीखिये. आप चीन पर टैरिफ लगा दो." अखिलेश ने कहा कि, स्वदेशी का नारा हमें और आपको गुमराह करने के लिए है. अखिलेश ने कहा कि, अगर भारतीय जनता पार्टी के मन में स्वदेशी है तो चीन पर टैरिफ क्यों नहीं लगा देते हैं जो हमारा बाजार खा रहा है.

नदिया नहीं, बजट साफ कर रही सरकार- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने कहा, समाजवादी पार्टी सरकार ने गोमती नदी को साफ करने का एक मॉडल तैयार किया था. इसके साथ वरूणा नदी का मॉडल तैयार किया था, यही मॉडल नदियों को साफ करेगी और यही व्यवस्था करनी पड़ेगी." आरोप लगाया कि "यह सरकार नदियां नहीं साफ कर रही, बजट साफ कर रही है."

सफेद टेबल पर काला झूठ बोलती है बीजेपी- अखिलेश यादव

अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार सफेद टेबल पर बैठकर काला झूठ बोलती है. अखिलेश यादव ने कहा, "आज हमने संकल्प लिया है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली के रस्ते पर लाने के लिए लगातार संघर्ष करेंगे."