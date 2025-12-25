'इंसाफ की जुबान समझ आने से ही इंसाफ होगा', उन्नाव रेप पीड़िता को लेकर बोले अखिलेश यादव

उन्नाव रेप केस में उम्रकैद की सज़ा काट रहे आरोपी बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सजा निलंबित कर जमानत देने के बाद पीड़िता ने अपना दर्द शेयर किया. जिसको लेकर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर प्रतिर्किया देते हुए उन्होंने न्याय व्यवस्था में भाषाई समावेश की मांग की है. सपा चीफ अखिलेश यादव ने लिखा, “इंसाफ़ की ज़ुबान समझ आने से ही इंसाफ़ होगा. न्याय के लिए भाषाई समावेश भी निर्णायक बिंदु है.”

इस मामले पर सपा चीफ अखिलेश यादव ने अंग्रेजी में भी इसी विषय को कोट किया है. उन्होंने लिखा, “The dispensation of justice is contingent upon the utilization of a language that is comprehensible to all parties involved. Linguistic inclusivity is a determinative factor in the true administration of justice.” दरअसल जिस तरह का यह मामला था उसमें आरोपी की जमानत मिलने पर समूचा विपक्ष और कई संगठन सवाल उठा रहे हैं. जबकि बीजेपी के मंत्रियों ने इसमें आग में घी का काम कर दिया है. अखिलेश यादव ने कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने पर पहले भी प्रतिक्रिया देकर बीजेपी पर निशाना साधा था.

अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया

दरअसल अखिलेश यादव ने रेप केस की पीडिता के एक बयाना को कोट करते हुए यह प्रतिक्रिया दी है. जिसमें उसने लिखा है, "मेरे शरीर में 250 टांके हैं, हाथ-पैर में रॉड लगी है... कोर्ट की पूरी बहस अंग्रेजी में हुई, मुझे कुछ समझ नहीं आया." इसलिए ही अखिलेश यादव ने भाषा में समावेशिता की मांग की. उन्होंने हिंदी के साथ ही अंग्रेजी में टिप्पणी की,

सपा चीफ ने लिखा- "इंसाफ़ की ज़ुबान समझ आने से ही इंसाफ़ होगा. न्याय के लिए भाषाई समावेश भी निर्णायक बिंदु है. The dispensation of justice is contingent upon the utilization of a language that is comprehensible to all parties involved. Linguistic inclusivity is a determinative factor in the true administration of justice."

उन्नाव रेप केस- क्या है पूरा मामला?

साल 2017 में उन्नाव से बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर नाबालिग लड़की के अपहरण और रेप का आरोप लगा था. 2019 में दिल्ली की अदालत ने उन्हें दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके साथ ही कुलदीप सिंह सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या का भी आरोप है. जिसमें भी वे सज़ा काट रहे हैं. पीड़िता ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी मुलाक़ात की है. जिस पर राहुल गांधी ने भी रेप जैसे मामले में आरोपी को जमानत मिलने पर सवाल उठाए हैं.