UP में ‘नव निर्माण के 9 साल’ पर 9 दिन के मेले और कार्यक्रम, जिलों में दिखेगा विकास का रिपोर्ट कार्ड
Lucknow News In Hindi: हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे.
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ‘नव निर्माण के नौ वर्ष’ पूरे होने पर 26 मार्च 2026 तक प्रदेश मुख्यालय से लेकर सभी जिलों में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. इन आयोजनों के जरिए बीते नौ वर्षों में हुए विकास कार्यों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई जाएगी. इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं.
हर जिले में डीएम की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें विभागीय अधिकारी, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा. जिला मुख्यालय पर प्रभारी मंत्री की मौजूदगी में नौ दिवसीय मेले का उद्घाटन होगा. इस दौरान सरकार की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म दिखाई जाएगी और विकास पुस्तिका जारी की जाएगी.
अलग-अलग विभागों की लगेंगी प्रदर्शनियां
जिलों में अलग-अलग विभागों की प्रदर्शनियां लगेंगी, जिनमें केंद्र सरकार के 11 वर्ष और राज्य सरकार के 9 वर्षों के कार्यों को प्रदर्शित किया जाएगा. साथ ही जिले में शुरू और पूरी हुई परियोजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी. नौ दिनों तक युवा, महिला, किसान और श्रमिक जैसे विषयों पर गोष्ठियां और संवाद कार्यक्रम होंगे. बीच-बीच में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे.
अच्छा कार्य करने वालों को किया जाएगा सम्मानित
मेले में जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा. साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं से वंचित पात्र लोगों को मौके पर जोड़ा जाएगा. रोजगार और ऋण मेलों के जरिए युवाओं को स्वरोजगार और नौकरी के अवसर देने की भी तैयारी है. ‘एक जनपद एक व्यंजन’ के तहत फूड कोर्ट भी लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय व्यंजनों के स्टॉल होंगे.
ऋण वितरण-टूलकिट वितरण कार्यक्रम होंगे
शहरी क्षेत्रों में ‘मिशन व्यापारी कल्याण’ के तहत व्यापारियों और लघु उद्यमियों के लिए लाभार्थी सम्मेलन, ऋण वितरण और टूलकिट वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. कार्यक्रमों में अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर रहेगा. सभी विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाएं कर विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया जाएगा. जिला प्रशासन स्तर पर अलग-अलग अधिकारियों को नोडल बनाकर कार्यक्रमों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि सभी आयोजन व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो.
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Source: IOCL