अखिलेश यादव अयोध्या नहीं तो जहूराबाद आ जाएं, OP राजभर ने दी चुनौती

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर राजनीतिक दलों में बयानबाजी तेज हो चुकी है. सपा प्रमुख अखिलेश यादव द्वारा सीएम योगी को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा पलटवार किया है.

उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा, "अगर वहां डर रहे हैं, अयोध्या जाने से लड़ने के लिए, तो फिर आ जाएं, उनसे न लड़ के हमसे लड़ लें, आ जाएं जहूराबाद. उनको पता लग जाएगा जहूराबाद में भी कि हमारी क्या हैसियत है और एनडीए गठबंधन की क्या हैसियत है? उनको खुद पता लग जाएगा."

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अखिलेश को अब आमने-सामने लड़ने की चुनौती

सीएम योगी द्वारा अयोध्या में चुनाव लड़ने की चुनौती स्वीकार करने पर ओम प्रकाश राजभर ने अब अखिलेश यादव को लेकर कहा, "बहुत सही योगी जी ने कहा है. अगर जरा सा भी मानवता अखिलेश यादव जी में होगी और राजनीति का जरा सा भी अगर उनके पास अकल होगी, जो चुनौती उन्होंने दिया है अखिलेश यादव जी ने, तो मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने स्वीकार किया है, तो अखिलेश जी को पीछे नहीं भागना चाहिए. इनको आ करके अपना जो चैलेंज है, उसको स्वीकार करना चाहिए. चैलेंज दिया है, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है, तो उनको आ करके पर्चा आमने-सामने भरना चाहिए."

मोदी सरकार में विकास का दावा

कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने केंद्र की मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, "आज जो देश में विकास की लहर चल रही है, गरीब, कमजोर, नौजवान, किसान और आम आदमी मोदी सरकार के कामों से संतुष्ट है. गरीब को राशन मिल रहा है, गैस सिलेंडर मिल रहा है. किसान को किसान सम्मान निधि मिल रही है."

उन्होंने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा, "गरीबों को जो पेंशन मिलता है,पिछली सरकार में 500 था, उसको बढ़ा करके 1000 किया और जो लुटेरे थे अखिलेश और राहुल की सरकार में, ये लुटेरे जो बीच में रुपया लूट लेते थे पेंशन का, उसको मोदी जी ने ऐसी व्यवस्था बना दिया कि सीधे लाभार्थी के खाते और सरकार के खाते से अटैच हो गया. ये बात विपक्ष को नहीं पसंद आ रही है."

ओम प्रकाश राजभर ने आगे कहा, "चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी हो, सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे गांव की कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विकास हुआ है और इस नाते विपक्ष परेशान है. विपक्ष बिना वजह का झूठ बोल करके उसको सच साबित करने में लगा हुआ है."

चुनाव आयोग का किया बचाव

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर उठ रहे सवालों पर ओम प्रकाश राजभर ने बचाव करते हुए कहा, "अखिलेश ही खुद बता दें कि 10 साल से सत्ता से बाहर हैं, तो ज्ञानेश कुमार ने कौन सी चोरी उनकी कर ली? पीएम मोदी और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की जो बात कर रहे हैं, ये सरासर गलत है और इस काम की हम तो निंदा करते हैं. ऐसे राजनीति करने वाले लोगों को भगवान बुद्धि दें. झूठ के सहारे राजनीति कितने दिन करना चाहते हैं. इसी वजह से आप देखिएगा ना कि जो अमित शाह जी ने कहा है ना कि 2047 तक इसी तरह चिल्लाते रहेंगे और झूठ बोलते रहेंगे और एनडीए गठबंधन की सरकार चलती रहेगी."

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