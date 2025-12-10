समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आगामी 2027 के चुनावों को लेकर बड़ा ऐलान किया है. सपा चीफ की ओर से राज्य की महिलाओं को लेकर सरकार बनने पर पैसे देने की घोषणा की गई. उन्होंने कहा कि अगर यूपी में 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम महिलाओं को 40 रुपये देंगे.

अखिलेश यादव ने बिहार चुनाव में महागठबंधन की हार पर बातचीत करते हुए ये ऐलान किया. महिलाओं को 40 हजार देने के लिए उन्होंने पिछले चुनावों का जिक्र करते हुए पूरी बात बताई है. उन्होंने इन पैसों इंतजाम कैसे होगा इसके बारे में विस्तार से बताया.

क्या बोले अखिलेश यादव?

अखिलेश यादव ने कहा कि बिहार का चुनाव क्यों बदल गया. सुनने में आया कि महिलाओं को 10 हजार रुपये देने की बात कही गई. उन्होंने कहा कि 10 हजार बड़ी रकम होती है. अब बहुत सारी माताएं-बहनें उन 10 हजार रुपये का इंतजार कर रही हैं.

अखिलेश ने कहा कि अब हम लोगों ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है. मुझे याद है कि यूपी में समाजवादी पार्टी ने 500 रुपये महिलाओं को समाजवादी पेंशन के माध्यम देने शुरू किया था. उसके बाद के चुनाव में हम लोग महिलाओं को 1 हजार रुपये देने जा रहे थे. वहीं लोकसभा का चुनाव आया तो हम लोग 2500 रुपये देने जा रहे थे.

अखिलेश ने 40 हजार रुपये देने का किया ऐलान

उन्होंने कहा कि पिछला चुनाव जीत गए और अब अगला 2027 का चुनाव होने जा रहा है तो हमने बीजेपी से सीखकर हिसाब-किताब लगाया है. अगर हमारी माताएं-बहनें जो उत्तर प्रदेश की थी. उन्होंने जो 500-500 रुपये करके जो पैसा खोया है. अगर हिसाब लगाया जाए तो 3 हजार रुपये बनते हैं.

अखिलेश ने कहा कि 12 महीने 3 हजार रुपये देना है तो कुल 36 हजार रुपये हुए. उन्होंने आगे कहा कि इतने साल महिलाओं को नहीं मिला तो उसका 4 हजार ब्याज भी हम लोग जोड़ रहे हैं. इसको मिलाकर हम समाजवादी लोग तय करेंगे की गरीब माताओं-बहनों को साल में 40 हजार रुपये देने का काम करेंगे.

अखिलेश ने इस घोषणा के बाद कहा कि अगर 10 हजार से सरकार बन सकती हो तो हम लोग 40 हजार देने जा रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि हम बीजेपी वालों से कहना चाहते हैं कि जो आप लोगों ने लाखों का वादा किया था, वो पैसा अब तक कहां है.

कहां से आएगा महिलाओं को देने के लिए पैसा

हिन्दी समाचार चैनल आज तक के साथ बातचीत में अखिलेश ने 40 हजार रुपये देने की घोषणा पर कहा कि देश के जितने भी उद्योगपति हैं. उन सब पर कितना उधार है तो हम उनसे उधार लेकर गरीब मां-बहनों को देने का काम करेंगे.

अखिलेश ने कहा दुनिया का पैसा लेकर देश के बड़े उद्योगपति बन सकते हैं तो समाजवादी सरकार में अपनी माताओं बहनों की मदद करने के लिए वही तरीका अपनाएंगे जो बड़े-बड़े उद्योगपति आगे बढ़ने के लिए अपना रहे हैं.