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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडNoida Traffic Advisory: नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट, इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद

Noida Traffic Advisory: नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, कई रूट डायवर्ट, इन रास्तों पर आवाजाही रहेगी बंद

Noida Traffic Advisory: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे, जिसे लेकर ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक डायवर्जन प्लान लागू किया गया है.

By : एबीपी यूपी डेस्क | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 28 Mar 2026 10:56 AM (IST)
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नोए़डा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे, इस कार्यक्रम में कई बड़े नेता, वीवीआईपी मेहमान और अधिकारी शामिल होंगे. ऐसे में उनकी सुरक्षा के लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम को देखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने आज (28 मार्च) के लिए ट्रैफिक एडवायजरी जारी की है. 

पीएम मोदी के नोएडा में कार्यक्रम को देखते हुए नोएडा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेस वे और कार्यक्रम स्थल के आसपास के इलाकों में आज सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक भारी, मध्यम और हल्के वाहनों का आवाजाही बंद रहेंगी, इस दौरान केवल इमरजेंसी वाहन एंबुलेंस और फायर सर्विसेस को ही अनुमति दी जाएगी. 

ज़ेवर एयरपोर्ट तक आने के लिए प्रस्तावित मार्ग

- मेरठ और गाजियाबाद से जेवर एयरपोर्ट की ओर आने वाले वाहन ईस्टर्न पेरिफेरल से होकर सिरसा टोल से नीचे उतरकर गोलचक्कर होते हुए सुपरटेक गोलचक्कर से होंडा चौक से होते हुए गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने से रबू कट से होते दयानतपुर पर रन्हेरा पुलिस चौकी के सामने बने अस्थायी गेट में प्रवेश कर पार्किंग तक जा सकेंगे. 
- आगरा, मथुरा, अलीगढ़ से आने वाले वाहन ज़ेवर टोल पार करने के बाद दाहिने कट से उतर सबौता अंडरपास से किशोरपुर गेट प्रवेश कर पार्किंग स्थल तक जा सकेंगे और कार्यक्रम में शामिल हो सकेंगे. 
- हापुड़, बुलंदशहर, खुर्जा से आने वाले ज़ेवर खुर्जा मार्ग पर थौरा गाँव से पहले दाहिने कट से पारोही गेट से एयरपोर्ट परिसर में प्रवेश करेंगे यौर टाटा बीचिंग प्लांट के सामने निर्धारित पार्किंग में वाहन पार्क कर सकेंगे. 

गौतमबुद्ध नगर के अलग-अलग स्थानों के लिए गाइडलाइंस

- ज़ेवर एयरपोर्ट के लिए मीडिया कर्मियों के लिए वाहन किशोरपुर गेट से प्रवेश कर निर्धारित पार्किंग पी-08 में गाड़ी पार्क कर सकेंगे. 
- पुलिस व प्रशासनिक विभाग के अधिकारी और ड्यूटी पर तैनात कर्मी किशोरपुर गेट से पार्किंग पी-10 में गाड़ी पार्क कर सकेंगे.
- प्रशासनिक बसें दयानतपुर मार्ग से होते हुए एयरपोर्ट परिसर में निर्धारित पार्किंग पी 15 में खड़ी हो सकेंगी.
- नोएडा-ग्रेटर नोएडा से आने वाली गाड़ियां गलगोटिया यूनिवर्सिटी से उतरकर एक्सपोमार्ट अंडरपास से एनएसजी गोलचक्कर और गलगोटिया यूनिवर्सिटी के सामने से डबल सर्विस रोड से रबूपुरा कट होते हुए दयानतपुर और रन्हैरा पुलिस चौकी के सामने बने अस्थायी गेट से प्रवेश करेंगे और पी-07 में गाड़ियां पार्क कर सकेंगे. 
- दनकौर, रौनीजा, रबूपुरा की ओर से आने वाले वाहन फलौदा कट से बाएं, तीर्थली चौराहा से दयानतपुर से होते हुए सिवारा की पुलिया से बाएं बने अस्थायी गेट में वाहन खड़े कर कार्यक्रम तक आ सकेंगे. 
- ज़ेवर कस्बा की ओर से आने वाले वाहनों को साबौता अंडरपास से किशोरपुरा एयरपोर्ट परिसर में बनी पार्किंग पी 12 तक जा सकेंगे.

इन मार्गों पर डायवर्जन प्लान रहेगा लागू

- जेवर टप्पल मार्ग पर गोपालगढ़ की ओर से जेवर जाने वाले कमर्शियल वाहनों को टप्पल से डायवर्ट किया जाएगा. जो यहां से पलवल होकर जा सकेंगे. 
- कस्बा खुर्जा से कस्बा ज़ेवर की ओर आने वाले कमर्शियल वाहनों को कस्बे खुर्जा से डायवर्ट किया गया है.
- सिकंदराबाद से आने वाले कमर्शियल वाहन चबुरा नहर पुल से डायवर्ट किए गए हैं. 
- आगरा से आने वाले वाहन ज़ेवर टोल से बने यूटर्न से आगरा की ओर डायवर्ट किए गए हैं जो अलीगढ़ टप्पल होकर आगे जा सकेंगे. 
-  नोएडा से आगरा की ओर जाने वाले वाहन परी चौक से मेट्रो डिपो गोलचक्कर होते हुए सिरसा गोलचक्कर से ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे आगे जा सकेंगे.
- मेरठ, हापुड़ और ग़ाज़ियाबाद के वाहन ईस्टर्न पेरिफेरल से यमुना एक्सप्रेसवे से होते हुए आगरा, मथुरा जा सकेंगे. 
- पलवल से ईस्टर्न पेरिफेरल होते नोएडा-ग्रेटर नोएडा जाने वाले वाहनों के लिए सिरसा लूप बंद रहेगा. 
- गौतमबुद्ध नगर के आंतरिक मार्गों पर सभी प्रकार के भारी, मध्यम और हल्के वाहनों का संचालन नो एंट्री के प्रावधानों के साथ सामान्य आवागमन की अनुमति नोएडा एक्सप्रेस वो पर प्रतिबंधों के साथ रहेगी.  

Published at : 28 Mar 2026 10:56 AM (IST)
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