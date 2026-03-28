उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में श्रीराम के शोभायात्रा में बिजली कटने पर सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा बिजली विभाग के अधिकारियों के ऊपर जमकर बरसे. कई घंटे बिजली काटने पर राम भक्तों ने सड़क को जाम कर प्रदर्शन किया. इसी से नाराज विधायक रत्नाकर मिश्रा ने फोन लगाकर बिजली विभाग के अधिकारियों पर भड़कते हुए कहा कि फालतू बात कर रहे हो, जानबूझकर धरना प्रदर्शन करा रहे हो, यह बदतमीजी है पूरा कार्यक्रम खराब कर रहे हैं. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

6 घंटे तक बिजली काटे जाने से राम भक्तों ने किया प्रदर्शन

दरअसल मिर्जापुर जनपद में भगवान श्रीराम की रामनवमी के दिन नगर में हर साल की तरह इस साल भी एक विशाल शोभायात्रा निकाली गई थी. शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में राम भक्त शामिल थे. मगर 6 घंटे तक शहर बिजली में काटे जाने से नाराज राम भक्तों द्वारा घंटाघर के पास पहुंचकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया जाने लगा.

इसकी जानकारी होते ही सदर विधायक रत्नाकर मिश्रा राम भक्तों के बीच पहुंच गए और वहीं से बिजली विभाग के एक्सईन को फोन लगाकर कहा कि फालतू बात कर रहे हो जानबूझकर धरना प्रदर्शन करवा रहे हो और कहीं ना कहीं जरूर इसमें आपका हाथ है. यह बदतमीजी पूरे कार्यक्रम को खराब कर रही है. आपने हमसे कहा था 8:00 बजे तक लाइट आ जाएगी अभी तक नहीं आई. अब इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

जिला अधिकारी ने मौके पर पहुंचक विधायक को मनाया

भक्तों के द्वारा सड़क जाम करने की जानकारी मिलने पर जिले के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और नाराज विधायक रत्नाकर मिश्रा को मनाने में जुड़ गए. किसी तरह विधायक रत्नाकर मिश्रा को अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि जो बिजली विभाग के अधिकारी दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

इसके बाद विधायक ने सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे राम भक्तों से कहां आगे चल जाए समय से शोभा यात्रा को समाप्त किया जाए तब जाकर जाम समाप्त हुआ. बिजली विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आंधी पानी आने के कारण दो पेड़ गिर गए थे जिसके कारण बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी.