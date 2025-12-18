'मुख्यमंत्री समाजवादियों का वोट कटवा रहे हैं', SIR पर अखिलेश यादव का सीएम योगी पर आरोप

समाजावदी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज गुरुवार (18 दिसंबर, 2025) को लखनऊ में सपा कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोडीन और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला. सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि कोडीन को लेकर आम लोग और गरीब लोग चिंतित हैं, प्रधान संसद के यहां से शुरू होकर कोडीन कफ सीरप को भेजा जा रहा है.

सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि अभी हाल में जो बात सामने आई है वह ये है कि सरकार जानबूझ करके अपने लोगों को बचाने का काम कर रही है. एसआईआर में दबाव बनाया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी जहां जा रहे हैं वहां अधिकारियों के कान में बता रहे हैं कि समाजवादियों का वोट काट दो. कान में कह कर आए हैं मुख्यमंत्री जी कि इनका वोट कटना है, कोई ना कोई कमी निकालिए नोटिस भी मत भेजिए.

पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि अभी हम लोगों को आंकड़े तो मिले नहीं, यह मुख्यमंत्री जी को कैसे पता लग गया कि 4 करोड़ उनके वोट कट गए? सब बीजेपी के पास आंकड़े पहुंच गए हैं, सुनने में आ रहा है कि रात में बैठकर के उनके विधायक बीजेपी के नेता लोग प्राइवेट कंपनियां के वोट कैसे बढ़ाया जाए, वोट को बराबर कैसे किया जाए कि 4 करोड़ वोट कट गए. सोचो मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि 4 करोड़ वोट उनका कट गया है, उन्हें कैसे पता उन्हीं का कट गया है.

कोडीन के मुद्दे पर बोलते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि माफिया घूम रहे हैं, कालीन भैया...कोडीन भैया तो सबने देखा. इससे ज्यादा सवाल गन्ने का, चीनी मिलों का और पर्यावरण को लेकर के बहुत चिंता है. इस समय पॉल्यूशन की वजह से सोचिए अंतरराष्ट्रीय मैच लखनऊ में नहीं हो पाया और यह वही स्टेडियम है जो समाजवादियों ने बनवाया. नदियों का हाल आप जानते ही हो और एक्यूआई का डाटा सरकार के पास अपना है.

वहीं अखिलेश यादव ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बुर्का वाले विवाद पर कहा कि दुखद घटना है, पूरा विश्व में निंदा हो रहा है. वहीं संजय निषाद के बयान पर अखिलेश ने कहा कि सीएम ने उनसे कहा होगा कहने को... अखिलेश यादव ने रोहिंग्या के मुद्दे पर कहा कि कोई भी बीजेपी का नेता नहीं तय कर सकता कुछ...कुछ को रोहिंग्या बता दिया जा रहा है