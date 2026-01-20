उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा अभद्रता का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. इसी कड़ी में मंगलवार शाम कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रयागराज में धरनास्थल पर अविमुक्तेश्वरानंद से मुलाक़ात की और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि धर्माचार्यों को डराने और उनकी आवाज दबाने की मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती.

अजय राय ने भरोसा दिलाया कि पूरी जनता और हिन्दू व सनातन धर्म को मानने वाले सभी भारतीय अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हैं. बोले कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह खड़ी है. अजय राय ने इसको लेकर अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट भी किया.

अविमुक्तेश्वरानंद को दिया समर्थन

प्रयागराज मेला प्राधिकरण द्वारा शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अभद्रता करने को लेकर वे अपने आश्रम के बाहर ही धरने पर बैठे हैं. जिस पर अजय राय ने उनसे मुलाक़ात करते हुए एक पोस्ट किया,जिसमें उन्होंने लिखा, “आज प्रयागराज में जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी से मुलाकात कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार लगातार स्वामी जी को अपमानित करने का काम कर रही है. धर्माचार्यों को डराने और उनकी आवाज़ दबाने की मानसिकता स्वीकार नहीं की जा सकती. कांग्रेस सत्य, धर्म और न्याय के साथ चट्टान की तरह खड़ी है.” अजय राय ने भरोसा दिलाया कि जनता उनके साथ है.

वाराणसी में घाटों के तोड़ने पर जताई नाराजगी

अजय राय ने वाराणसी में मणिकर्णिका घाट और पुराने मंदिर तोड़ने पर बीजेपी सरकार की तीखी आलोचना की. आरोप लगाया जो सरकार सनातनी और हिन्दुओं की हितकारी होने का दावा भरती है, वो ही लगातार अपमान करने पर डटी है. अहिल्याबाई होल्कर प्रतिमा तोड़े जाने का जिक्र भी किया,जिसे सीएम योगी ने AI जनरेटेड बताया था.

अविमुक्तेश्वरानंद के साथ प्रयागराज पुलिस-प्रशासन के व्यवहार को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नाराजगी जाहिर की थी और फोन पर बात कर समर्थन जताया था. वहीं सपा के मुस्लिम सांसदों ने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए धर्म गुरुओं के अपमान पर आपत्ति जाहिर की है.