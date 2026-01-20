जौनपुर: कौन था वो शख्स जो मंच पर प्रिया सरोज के बगल में आकर बैठ गया? असहज हुईं सपा सांसद

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मछलीशहर की सांसद और क्रिकेटर रिंकू सिंह की मंगेतर प्रिया सरोज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में प्रिया सरोज असहज स्थिति में नजर आ रही हैं. मामला केराकत विधानसभा का है. 19 जनवरी को प्रिया सरोज केराकत विधानसभा में आयोजित राष्ट्रीय कुश्ती दंगल में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थीं.

इसी दौरान उनका एक समर्थक मंच पर चढ़ कर उनके पास पहुंच गया. समर्थक ने पहले प्रिया सरोज के पैर छुए और फिर उनसे सटकर उसी सोफे पर बैठ गया. समर्थक द्वारा इस तरह बैठ जाने से प्रिया सरोज खुद को असहज महसूस करने लगीं. पहले तो उन्होंने समर्थन को दूर बैठने को कहा और फिर इसके बाद उन्होंने समर्थन से उसकी बात सुनी.

किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद यूजर्स तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं. हालांकि पूरे मामले में प्रिया सरोज का पक्ष सामने नहीं आया है. जिस समर्थक ने प्रिया सरोज के पैर छुए उसकी भी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है.

मुख्य अतिथि के रूप में हुई थीं शामिल

जानकारी के मुताबिक सांसद प्रिया सरोज सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र की विधानसभा केराकत में राष्ट्रीय कुश्ती दंगल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुईं थीं. एकाके पीछे से नीली जींस और डार्क जैकेट पहने युवक पीछे से आकर सांसद का हाथ जोड़कर अभिभावदन करता है और फिर पैर छूकर उनके बगल में बैठ जाता है. लेकिन वो कुछ ज्यादा ही करीब आ जाता है, जिससे सांसद प्रिय सरोज कुछ समय के लिए असहज हो जाती हैं और उसे इशारे से मना करतीं हैं, जिसके बाद वह युवक पीछे हटता है. सांसद उसकी बात फिर सुनती हैं. वहां खड़े किसी शख्स ने यह वीडियो वायरल कर दिया, जिस पर लोग युवक की हरकत पर ऐतराज जता रहे हैं.

सांसद ने नहीं दी कोई प्रतिक्रिया

चूंकि सांसद प्रिय सरोज राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं, तो उन्होंने इस पर कोई नाराजगी जाहिर नहीं की.सांसद होने के नाते उन्होंने अपने पद की गरिमा रखी. सार्वजनिक स्थानों पर पब्लिक अतिउत्साह में आ जाती है. इसीलिए उनकी या उनके किसी समर्थक की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है.