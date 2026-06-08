हापुड़ में शादी के 30 दिन बाद नवविवाहिता की संदिग्ध मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में शहर कोतवाली क्षेत्र से एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के बाद सनसनी फैल गयी. शादी के 30 दिन बाद ही विवाहिता की मौत से कई सवाल खड़े हो रहे हैं. परिजनों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाया है. फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू कर दी है.

परिजनों के मुताबिक, लगातार उसे दहेज़ के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था और अंत में आखिर उसे मार डाला. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इन्तजार है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, नगर कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत जसरूपनगर की रहने वाली सोनम की शादी 6 मई को देहात क्षेत्र के मौहल्ला गिरधारीनगर निवासी आकाश से हुई थी. परिजनों का आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज में बुलट मोटर साईकिल और एक सोने की चेन की मांग को लेकर सोनम का उत्पीड़न कर रहे थे.

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मृतका के भाई आशीष ने बताया कि उसके पास बहिन सोनम का फोन आया था कि ससुराल के लोग उसे मारने की धमकी दे रहे हैं और दहेज की मांग कर रहे हैं. जिसके बाद फिर उसके जीजा आकाश का फोन आया और उन्होंने धमकी दी कि दहेज में सोने की चेन और बुलट मोटर साईकिल लाओ, तो ही उनकी बहिन बचेगी.

आशीष ने बताया कि जब वह ड्यूटी से घर आया, तो सूचना मिली कि उसकी बहिन सोनम को बिजली का करंट लग गया है और वो अस्पताल में भर्ती है. इस सूचना पर जब सोनम के परिजन और भाई आशीष अस्पताल पहुंचे, तो सोनम नहीं मिली, जिसके बाद जब वह ससुराल पहुंचे, तो वहां उसका शव पड़ा हुआ था.

परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप

परिजनों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर ही सोनम की हत्या की गई है. वहीं, ससुरालीजन करंट लगने का हादसा बता रहे हैं. मृतका की बहिन काजल ने बताया कि बहिन सोनम ने उसे दोपहर में फोन किया था, वो बहुत घबराई हुई थी. कह रही थी कि उसकी तबीयत बहुत खराब हो रही है, वह अपने मायके नहीं आ पाएगी, जब उसने इसका कारण पूछा, तो सोनम ने बताया कि ससुरालीजन उसे शाम तक मार देंगे.

काजल ने बताया कि 6 तारीख को उसकी बहिन सोनम की शादी हुई थी और 7 तारीख को ही उसकी बहन की अर्थी उठा दी. फिलहाल, घटना के बाद हापुड़ देहात पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का स्पष्ट पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. पुलिस मामले में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है और मृतका के परिजनों को आश्वासन दिया है कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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