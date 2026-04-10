1000 करोड़ की डील पर यूपी में बवाल, कांग्रेस सांसद ने ओवैसी पर उठाए सवाल तो AIMIM का पलटवार

पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच हुमायूं कबीर का बीजेपी के साथ 1000 करोड़ रुपये की डील का कथित स्टिंग वीडियो सामने आने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM पार्टी ने हुमायूं कबीर के साथ गठबंधन तोड़ दिया है. लेकिन, अब इस मुद्दे पर सियासी घमासान शुरू हो गया है. कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने ओवैसी पर जानबूझकर गठबंधन करने का आरोप लगाया तो वहीं AIMIM ने भी पलटवार किया है.

इमरान प्रतापगढ़ी ने हुमायूं कबीर के साथ AIMIM के गठबंधन तोड़ने के ऐलान पर निशाना साधा और ओवैसी की ओर इशारा करते हुए कहा कि सोचो कि जिन दलों से बीजेपी कई-कई राज्यों में चुनावी फायदा लेती है उन्हें कितनी सुविधाएं देती होगी. अब गठबंधन तोड़ने से दामन पर लगे दाग नहीं धुलेंगे.

इमरान प्रतापगढ़ी ने साधा ओवैसी पर निशाना

कांग्रेस सांसद ने एक्स पर लिखा- 'सोचिये 1000 करोड़ की डील और ये सिर्फ एक सूबे में चुनावी फायदा पँहुचाने की क़ीमत. जिनसे कई कई राज्यों में चुनावी फायदा लेना है उनको क्या क्या सुविधाएं दी जाती होंगी.

अब गठबंधन तोड़ लेने से दामन पर लगे दाग़ नहीं छूटेंगे, सबकुछ जानते हुए भी गठबंधन करने का जवाब भी कम्युनिटी को देना पड़ेगा. न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिन्दोस्ताँ वालो.. तुम्हारी दास्ताँ तक भी न होगी दास्तानों में..'

AIMIM ने किया कांग्रेस पार्टी को दिया जवाब

कांग्रेस के इन आरोपों पर उत्तर प्रदेश AIMIM के प्रदेशाध्यक्ष शौकत अली ने पलटवार किया है. उन्होंने कांग्रेस को ही आड़े हाथों लेते हुए कहा- 'भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले विधानसभा इलेक्शन वेस्ट बंगाल में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी, अगर एक नई पार्टी बंगाल में कुछ सीटों पर लड़ने के लिए 1000 की डील कर सकती है, वो भी कुछ सीटों के लिए,अब सोचिए बूढ़ी कांग्रेस बंगाल की सभी सीटों पर लड़ने के लिए कितनी लंबी डील की होगी,कांग्रेसी नेताओं का सौदेबाजी का इतिहास पुराना है.'

शौकत अली ने एक और पोस्ट करते हुए कहा- 'पिछले बंगाल चुनाव में एक भी सीट ना जीतने वाली कांग्रेस इस बार पूरे बंगाल में सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी. जब एक महीने की पार्टी को 1000 करोड़ का ऑफर हुआ तो सोचो 100 साल की बूढ़ी कांग्रेस का 2000 करोड़ का सौदा तो हुआ ही होगा, ऐसे भी कांग्रेसियों का बिकने का इतिहास पुराना है.'

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