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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडराजभर-निषाद के बाद अब अठावले ने बढ़ाई BJP की टेंशन! 10 सीटों की कर दी मांग

राजभर-निषाद के बाद अब अठावले ने बढ़ाई BJP की टेंशन! 10 सीटों की कर दी मांग

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के अध्यक्ष रामदास अठावले ने बीजेपी से 10 सीट देने की मांग की है.

Written By : निखिल साहू |  Updated at : 27 Oct 2026 04:45 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के अध्यक्ष रामदास अठावले की एंट्री होने जा रही है. रामदास अठावले ने यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से आरपीआई (A) के लिए 10 सीटों की मांग कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बात नहीं बनी तो 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी.

(ये खबर अपडेट हो रही है)

About the author निखिल साहू

निखिल साहू (Nikhil sahu) उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीते 8 वर्षों से सक्रिय पत्रकारिता में हैं. पत्रकारिता में स्नातक किया है. 6 वर्षों का प्रिंट मीडिया का अनुभव है. जिसमें दैनिक भास्कर, नवभारत टाइम, 4पीएम और स्वतंत्र प्रिंट शामिल है. डिजिटल मीडिया में गहरी पकड़ है, राजनीति, क्राइम, डेवलपमेंट और स्वास्थ की खबरों पर खास पकड़ है. ग्राउंड-जीरो रिपोर्टिंग का अनुभव है.
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Published at : 27 Oct 2026 04:40 PM (IST)
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