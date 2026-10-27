राजभर-निषाद के बाद अब अठावले ने बढ़ाई BJP की टेंशन! 10 सीटों की कर दी मांग

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (आठवले) के अध्यक्ष रामदास अठावले की एंट्री होने जा रही है. रामदास अठावले ने यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) से आरपीआई (A) के लिए 10 सीटों की मांग कर दी है. इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बात नहीं बनी तो 200 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी.

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