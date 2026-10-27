UP Meerut MLC Result: मेरठ स्नातक में सपा, शिक्षक में बीजेपी आगे, कितने राउंड की गिनती बाकी?

उत्तर प्रदेश में विधान परिषद् की 11 सीटों पर मतगणना के बीच मेरठ की स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी और शिक्षक सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे है. 27 अक्टूबर, मंगलवार, सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है.

जानकारी के मुताबिक मेरठ शिक्षक सीट पर भाजपा के श्रीचंद शर्मा आगे चल रहे हैं, जबकि स्नातक सीट पर समाजवादी पार्टी के परमिंदर भाटी ने बढ़त बना ली है. एमएलसी चुनाव की मतगणना में दोनों सीटों पर मुकाबला जारी है. पहले राउंड की मतगणना के नतीजे सामने आ गए हैं. दोनों सीटों पर 7-7 हजार वोटों की गिनती पूरी हो चुकी है. वहीं, पहले राउंड की मतगणना में सैकड़ों वोट निरस्त किए गए हैं.

रुझानों से आश्वस्त बीजेपी नेताओं ने जीत से पहले ही जिंदाबाद के नारों से खुशी जताई. मेरठ में एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित होने से पहले ही बीजेपी समर्थकों में जश्न का माहौल देखने को मिला. शिक्षक सीट पर बीजेपी प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा की बढ़त से समर्थकों में उत्साह है. काउंटिंग सेंटर पर श्रीचंद शर्मा जिंदाबाद के नारे गूंज रहे हैं. पहले राउंड की गिनती में श्रीचंद शर्मा ने सपा प्रत्याशी से 2600 से ज्यादा वोटों की बढ़त बना ली है. नतीजे घोषित होने से पहले ही बीजेपी समर्थक जश्न मनाने में जुट गए हैं.

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इससे पहले मेरठ में एमएलसी चुनाव की मतगणना के दौरान काउंटिंग सेंटर के गेट पर हंगामा हो गया. निर्दलीय प्रत्याशी विक्रांत वशिष्ठ की पुलिस से तीखी बहस हुई. काउंटिंग सेंटर के अंदर मोबाइल ले जाने से रोकने पर विवाद शुरू हुआ. इस दौरान गेट पर तैनात सब-इंस्पेक्टर सत्येंद्र और विक्रांत वशिष्ठ के बीच नोकझोंक हुई. बहस के दौरान विक्रांत वशिष्ठ ने सब-इंस्पेक्टर से कहा, "औकात में रह!" मोबाइल ले जाने से रोकने को लेकर नेता और पुलिस के बीच हुए इस विवाद के दौरान मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई.