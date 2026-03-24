AIMIM नेता का विवादित बयान, 'केवल 11 विधायक दे दो, मुसलमान को मारने वालों का होगा एनकाउंटर'

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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडAIMIM नेता शौकत अली का विवादित बयान, '111 नहीं, 11 विधायक दे दो, मुसलमान को मारने वालों का होगा एनकाउंटर'

AIMIM नेता शौकत अली का विवादित बयान, '111 नहीं, 11 विधायक दे दो, मुसलमान को मारने वालों का होगा एनकाउंटर'

Haji Shaukat Ali Statement: मेरठ में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने विवादित बयान दिया है. उन्होंने कहा कि आप हमें 11 विधायक दे दो फिर एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा.

By : सुधीर चौहान, मेरठ | Updated at : 24 Mar 2026 10:11 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली ने विवादित बयान दिया है, जिससे प्रदेश में सियासी हलचल तेज हो गई है. AIMIM नेता मेरठ में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे जहां उन्होंने कहा कि हमें 111 नहीं सिर्फ 11 विधायक दे दो तो वो अपनी ताकत दिखा देंगे और किसी मुसलमान का एनकाउंटर करने वाले का भी एनकाउंटर होगा. 

AIMIM प्रदेश अध्यक्ष हाजी शौकत अली मेरठ में आयोजित ईद मिलन के एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई मुद्दों पर सरकार और प्रशासन को निशाने पर लिया. इस दौरान हाजी शौकत अली ने कहा कि उन्हें 111 नहीं, बल्कि सिर्फ 11 विधायक दे दिए जाएं, तो वे अपनी ताकत दिखा देंगे. 

'एनकाउंटर करने वाला का भी एनकाउंटर होगा'

उन्होंने कहा कि "मैं आपसे वादा करके जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर किसी मुसलमान का अगर एनकाउंटर होगा तो एनकाउंटर करने वालों का भी एनकाउंटर होगा." इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा और कहा कि आपने जिसके 111 विधायक जिताए वही अब यह कह रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं है वो क्या कर सकते है.

एआईएमआईएम नेता आरोप लगाया कि प्रदेश में मदरसों पर ताले लगवाए गए, सिर्फ आरोपों के आधार पर लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाए गए और बेगुनाहों को निशाना बनाया गया. इस देश को आजाद कराने में उनके लोगों की भी भूमिका रहा है. लेकिन, उनके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हो रही है. 

हर मस्जिद में एक डंडा रखने की अपील

शौकत अली ने अपने समर्थकों से अपील करते हुए अगर मस्जिदों और मदरसों की हिफाजत करनी है, तो 'एक डंडा, एक झंडा और एक नेता' के तहत एकजुट होना होगा और विधानसभा तक पहुंच बनानी होगी. इस दौरान उन्होंने विकास के मुद्दे को लेकर भी प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की. 

AIMIM नेता ने कहा कि विकास केवल गोरखपुर और सैफई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि मेरठ को भी उसका हक मिलना चाहिए. उन्होंने मेरठ के पुलिस कप्तान के उस बयान का जिक्र किया, जिसमें सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी. इस पर उन्होंने कहा कि रामनवमी के जुलूस के दौरान भी इसी तरह के सख्त कदम उठाए जाने चाहिए. 

 

About the author सुधीर चौहान, मेरठ

सुधीर चौहान वेस्ट यूपी में लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहे हैं. 23 साल का अनुभव है. मेरठ की क्राइम, राजनीति और सामाजिक खबरों पर नजर रखते हैं.
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Published at : 24 Mar 2026 10:10 AM (IST)
Tags :
UP NEWS AIMIM Haji Shaukat Ali
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