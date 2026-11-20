गोरखपुर में 18 नवंबर को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान कथित तौर पर हुए हादसे में किशोर की मौत के मामले में पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पुलिस ने पूछताछ के लिए 20 से 25 लोगों को हिरासत में लिया है. वहीं साधु यादव को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया है. इस घटना के बाद से ही पुलिस मामले में सक्रिय है और आरोपियों की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है.

इस मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी. इस दौरान उन्होंने घटना को हादसा नहीं, बल्कि हत्या बताया था. मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया था कि मामले में शामिल दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा.

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