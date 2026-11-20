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नेपाल के पीएम बालेन शाह आ रहे भारत, पीएम मोदी संग द्विपक्षीय बैठक तय, कई करार होंगे
नेपाल के पीएम बालेन शाह इंडिया आने वाले हैं. बालेन के साथ 34 सदस्यों वाली सरकारी टीम होगी जो काठमांडू से नई दिल्ली आएगी.
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