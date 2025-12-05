यूपी चुनाव को लेकर AIMIM के दावे ने बढ़ाई सपा की मुश्किलें, अखिलेश यादव के PDA को लगेगा झटका

बिहार चुनाव में मिली जीत के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधान सभा चुनावों को लेकर बड़े स्तर पर अपनी तैयारी शुरू कर दी है. AIMIM के प्रवक्ता शादाब चौहान ने दावा किया कि बिहार की तरह यूपी में भी उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी को घर बिठाने का काम करेगी.

यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी की पार्टी पूरे दम के साथ काम में जुट गई हैं. इसी क्रम में मुरादाबाद में AIMIM ने यूथ कार्यकर्ता सम्मेलन किया, जिसमें पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए बीजेपी के साथ सांठ गांठ का आरोप लगाया. उन्होंने सवाल किया कि अखिलेश यादव की भाभी अपर्णा यादव को भाजपा में किसने भेजा?

सपा नेताओं पर लगाए गंभीर आरोप

पूर्व मंत्री और सपा विधायक कमाल अख्तर को घेरते हुए शादाब चौहान ने कहा कि वो भाजपा के साथ गठबंधन कर अपना होटल कारोबार चलाते हैं और हमें कहते हैं कि हमारी पार्टी के टिकट भाजपा तय करती है. भाजपा से पार्टनरशिप करने वाले क्या अब हमें बताएंगे? जैसे बिहार की जनता ने हमें कट्टरपंथी कह कर बकवास करने वाले को घर बैठा दिया है ऐसे ही अब यूपी में सपा वालों को जनता घर बैठाने का काम करेगी.

उत्तर प्रदेश में निषाद समाज और राजभर समाज संख्या मुस्लिमों के मुकाबले काफी कम होने के बावजूद वो लगातार सत्ता की मलाई खा रहे हैं. जबकि 20 प्रतिशत मुसलमान होने के बावजूद आज भी हमें जगह-जगह पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है.

मुस्लिम को सीएम बनाने का ऐलान करें अखिलेश

अखिलेश यादव मुसलमानों के नेता होने का दावा करते हैं और मुस्लिम वोटों की बदौलत उनकी पार्टी आज देश में तीसरे नंबर पर है. अगर अखिलेश यादव किसी मुसलमान को यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान करते हैं तो AIMIM उनके साथ खड़ी होगी.

बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 5 सीट जीतकर मजबूत शुरुआत की है, और अब उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी पूरी कर ली गई है. उन्होंने दावा किया कि मुरादाबाद की सभी पांच विधानसभा सीटें AIMIM जीतेगी तथा जिला पंचायत चुनाव में भी पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी.

