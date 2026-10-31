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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडआगराः महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सरकारी आवास में फंदे पर लटका मिला शव

आगराः महिला कांस्टेबल ने की खुदकुशी, सरकारी आवास में फंदे पर लटका मिला शव

आगरा में पुलिस विभाग में महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली. महिला का शव सरकारी आवास में फंदे पर लटका मिला है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

Written By : पंकज गुप्ता, आगरा |  Updated at : 31 Oct 2026 03:50 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के आगरा में पुलिस विभाग में महिला कांस्टेबल ने आत्महत्या कर ली. महिला कांस्टेबल का शव सरकारी आवास में फंदे से लटका मिला है. महिला कांस्टेबल की खुदकुशी की खबर से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है. महिला कांस्टेबल की सुसाइड की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है.

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के मुताबिक, महिला कांस्टेबल आरती 2018 बैच की आरक्षी थीं. वह एक महीने के अवकाश पर थीं. महिला आरक्षक आरती की 4 नवंबर को ड्यूटी पर वापसी होनी थी. बताया गया है कि महिला कांस्टेबल सरकारी आवास में अकेले रहती थीं. महिला कांस्टेबल की खुदकुशी की खबर मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची.

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फील्ड यूनिट ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं. शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. पुलिस जांच में जुटी है.

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Published at : 31 Oct 2026 03:44 PM (IST)
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