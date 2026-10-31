यूपी में 1.27 करोड़ हिंदु वोटर्स के नाम गायब? CM योगी के दावे पर अखिलेश ने क्या कहा?

उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासत तेज हो गयी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा मतदाता सूची में 1.27 करोड़ हिन्दुओं के नाम कटने की बात ने तूल पकड़ लिया है. समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस पर सवाल उठा दिए हैं. उन्होंने कहा कि इस बात की जानकारी सामने आनी चाहिए कि वो किस आधार पर कह रहे हैं कि इतने वोट कट गए हैं.

वोट काटने के सवाल पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा,एक समय पर मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि चार करोड़ वोट कट गए हैं, आखिर उनके पास यह जानकारी कहां से आई. उन्हें किसने ये जानकारी दी. अब ये और गंभीर बात है. उन्होंने डिमांड की कि ये बताया जाना चाहिए कि उनके पास ये आंकड़े कहां से आए हैं.

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चुनाव आयोग और बीजेपी पर सवाल

अखिलेश यादव ने वोटर लिस्ट को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के सदस्य को भारत का नागरिक और मतदाता मानता है. इसलिए जो यह जानकारी आयी इसका पता चलना चाहिए.

इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और डिजिटल भारत का वादा था, क्या हुआ उसका ? ये पूछा जाना चाहिए. वहीं उन्होंने प्रदेश में 26 हजार स्कूल बंद करने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि उनकी जगह शराब की दुकानें खोल दी गयीं हैं. बीजेपी का शिक्षा से कोई मतलब नहीं रह गया.

सपा कार्यकर्ताओं के एकजुट होने का दावा

सपा में टूट के सवाल पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं और पूरी ताकत से बीजेपी का मुकाबला तैयार करने के लिए तैयार हैं. उन्होंने कहा कि इन लोगों (बीजेपी) को पहले उत्तर प्रदेश से हटा दिया जाए तो ये भारत से भी हट जाएंगे.

प्रदेश कार्यसमिति बैठक में सीएम योगी द्वारा बयान देने का दावा

यहां बता दें कि सूत्रों के मुताबिक लखनऊ में प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में सीएम योगी ने चिंता जताई थी कि 1.27 करोड़ हिन्दुओं के नाम वोटर लिस्ट से कट गए. उन्होंने कार्यकर्ताओं से सभी के नाम समय रहते वोटर लिस्ट में जुड़वाने की अपील की थी.

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