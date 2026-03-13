Jalaun News: अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर प्रशासन का बड़ा प्रहार, 11 डंपर सीज, 15 लाख का जुर्माना

उत्तरप्रदेश के जालौन जिले में अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ जिला प्रशासन ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए हाईवे पर सघन चेकिंग अभियान चलाया. कालपी कोतवाली क्षेत्र के जोल्हुपुर इलाके में प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौरंग से भरे 11 ओवरलोडेड डंपरों को पकड़ लिया. सभी डंपरों को सीज कर गल्ला मंडी में खड़ा कराया गया है और वाहन स्वामियों पर करीब 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

एसडीएम कालपी मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में पुलिस, खनिज विभाग और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम मौजूद रही. टीम ने हाईवे पर गुजर रहे डंपरों की सघन जांच की. जांच में कई डंपर तय मानक से अधिक मौरंग लादकर ले जाते हुए पाए गए. 11 डंपरों में ओवरलोडिंग की पुष्टि होते ही तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया गया. यह कार्रवाई अचानक की गई जिससे ओवरलोडिंग करने वाले वाहन चालकों में हड़कंप मच गया.

कार्रवाई की भनक लगते ही वाहन चालकों ने बदला रास्ता

अचानक हुई इस कार्रवाई का असर तुरंत दिखा. कई वाहन चालकों को जैसे ही इस चेकिंग अभियान की भनक लगी वे रास्ता बदलते नजर आए. प्रशासन की सख्ती ने साफ संदेश दिया कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग को अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. सीज किए गए सभी 11 डंपरों को गल्ला मंडी में खड़ा कराया गया है जहां से उन्हें तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता.

नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी होगी सख्त कार्रवाई

एसडीएम कालपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा हाईवे पर चेकिंग अभियान चलाया गया जिसमें मौरंग से ओवरलोडेड 11 डंपर पकड़े गए. सभी वाहनों को सीज कर गल्ला मंडी में खड़ा कराया गया है और करीब 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. उन्होंने स्पष्ट किया कि अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए यह अभियान लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आगे भी इसी तरह सख्त कार्रवाई की जाएगी.