उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी मां सावित्री देवी के हरिद्वार में होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होने के कुछ घंटे बाद शनिवार को लखनऊ लौट आएंगे. यहां वो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे. इसकी जानकारी शुक्रवार (20 नवंबर) को एक अधिकारी ने दी थी.

उन्होंने बताया कि आदित्यनाथ अंतिम संस्कार और उससे जुड़ी रस्मों के लिए दोपहर ढाई बजे तक उत्तराखंड में रहेंगे. इसके बाद वो लखनऊ लौटेंगे, जहां वो शाम साढ़े पांच बजे से पौने सात बजे तक प्रधानमंत्री की मौजूदगी में आयोजित होने वाले ‘कौशल दीक्षांत समारोह’ में शामिल होंगे.

मां के निधन की खबर सुनकर भी जारी रहा कार्यक्रम

बता दें कि मुख्यमंत्री योगी को अपनी मां के निधन की सूचना शुक्रवार को गोरखपुर में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते समय मिली थी. जब आदित्यनाथ चंपा देवी पार्क में टैबलेट वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, तभी उन्हें यह दुखद समाचार मिला. बीजेपी सांसद रवि किशन को सबसे पहले इसकी जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश सरकार के सलाहकार और पूर्व आईएएस अधिकारी अवनीश अवस्थी को बताया.

लगभग 61 मिनट का अपना भाषण पूरा करने के बाद आदित्यनाथ मंच के पिछले हिस्से की ओर गए, जहां अवस्थी ने उन्हें यह सूचना दी. उनके चेहरे के भाव कुछ पल के लिए बदले, लेकिन उन्होंने खुद को संभाले रखा और कार्यक्रम जारी रखा. बाद में उन्होंने युवा लाभार्थियों से बातचीत की और उनके साथ सेल्फी भी खिंचवाई, जिसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर के लिए रवाना हो गए.

'व्यक्तिगत दुख के बावजूद जिम्मेदारियों के प्रति समर्पण'

बीजेपी के क्षेत्रीय मंत्री सत्येंद्र सिन्हा ने कहा कि व्यक्तिगत दुख के बावजूद अपनी जिम्मेदारियों के प्रति आदित्यनाथ का समर्पण प्रेरणादायक है. उन्होंने याद दिलाया कि अप्रैल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान जब आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का निधन हुआ था, तब भी मुख्यमंत्री ने अपने कर्तव्यों का पालन जारी रखा था. उस समय स्वास्थ्य संकट से निपटने की जिम्मेदारियों के कारण वो आदित्यनाथ अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे.

गौर हो कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव में 91 वर्षीय सावित्री देवी का लंबी बीमारी के बाद शुक्रवार सुबह उनके पैतृक आवास पर निधन हो गया. आदित्यनाथ बाद में अपने पैतृक गांव पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि दी.