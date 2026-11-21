राजधानी लखनऊ में एक मुस्लिम महिला ने इस्लाम में अपने अधिकार का हवाला देते हुए पति से निकाह को ख़ुद खत्म कर दिया. महिला ने 20 नवंबर को रजिस्टर्ड डाक के जरिए पति से निकाह खत्म करते हुए 'खुलानामा' भेज दिया. महिला ने दावा किया कि मुस्लिम महिला को खुला लेने के लिए पति की सहमति या किसी मौलवी की मंजूरी की जरूरत नहीं है.

लखनऊ में बेबी खान हिना ने बताया कि उनका निकाह सात अप्रैल 2019 को हुआ था. निकाह के बाद दोनों में लगातार दिक्कतें आ रही थी. जिसके बाद बेबी ने पति से अलग होने का फैसला लिया. उनका आरोप है कि पति को रिश्ते में सुलह और मध्यस्थता का मौका देने के लिए अलग दो तारीखों में नोटिस भेजा. पहला चार जुलाई और दूसरा सात अगस्त 2026 को रजिस्टर्ड डाक से नोटिस भेजे गए थे. लेकिन वो बातचीत के लिए नहीं आए.

कुरान और हदीस का दिया हवाला

बेबी खान हिना के मुताबिक, कुरान की सूरह अल-बकरह की आयत 229 और सहीह बुखारी में दर्ज हदीस ने खुला के बारे में लिखा है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को भी निकाह से अलग होने का अधिकार दिया गया है. उन्होंने बताया कि सहीह बुखारी में हजरत साबित इब्न कैस की पत्नी के खुला लेने का उदाहरण मौजूद है. इसके अलावा 1947 के सीतापुर के एक मामले और प्रिवी काउंसिल के फैसले का भी हवाला दिया गया.

पति को डाक के ज़रिए भेजा 'खुला नामा'

सामाजिक कार्यकर्ता नाइशा हसन और नवाबउद्दीन ने बताया कि महिलाओं को खुला लेने के लिए धार्मिक संगठनों के चक्कर लगाने और अनावश्यक शुल्क देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए. महिलाओं को अपने धार्मिक और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए. इस संबंध में केरल और तेलंगाना हाईकोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया गया.

हालांकि, पति की सहमति के बिना एकतरफा खुला की कानूनी वैधता का सवाल अलग है. इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में भी विचार के लिए मामला पहुंच चुका है. इसलिए बेबी खान हिना की ओर से की गई घोषणा और उसके कानूनी प्रभाव को अलग-अलग समझना जरूरी है.

इस्लाम में क्या होता है खुला?

बता दें कि इस्लाम में 'खुला' निकाह खत्म करने का एक तरीका है. इसमें पत्नी अपनी इच्छा से पति से वैवाहिक रिश्ता समाप्त करने की पहल करती है. इसे महिला का तलाक लेने का अधिकार भी कहा जाता है.

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