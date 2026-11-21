पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी है. उन्होंने खडूर साहिब के सांसद अमृतपाल की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठा दिया है. जबकि एक सप्ताह पहले ही उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाक़ात हुई थी. यही नहीं कैप्टन ने 31 साल से जेल में बंद जगतार सिंह हवारा की रिहाई का मुद्दा उठाकर पंजाब की सियासत में नई बहस छेड़ दी है.

एक टीवी चैनल इंटरव्यू में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा, किसी की विचारधार से असहमत होने पर उसे जेल में डालना सही नहीं है. विचारधार का मुकाबला राजनीतिक उर वैचारिक स्तर पर होने चाहिए." यही नहीं उन्होंने अमृतपाल को असम की डिब्रूगढ़ जेल में रखने पर सवाल खड़ा कर बीजेपी को असहज कर दिया है. अमृतपाल ने जेल में रहते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी.

यह भी पढ़ें: पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को ED का समन, 26 नवंबर को पेश होने का निर्देश

सिख मुद्दों की दी हवा

कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब चुनावों से पहले सिख मुद्दों को गर्मा दिया है. उन्होंने बेअंत सिंह ह्त्याकादं में जेल में बंद जगतार सिंह हवारा को 31 साल से जेल में बंध रखने पर सवाल उठाते पुछा कि उन्हें कब तक बंद रखा जाएगा. हवाला की मौत की सजा अको हाईकोर्ट ने उम्रकैद में बदल दिया था. कैप्टन के इस बयान के बाद यह मामला फिर चर्चा में आया गया.

भाजपा से नाखुश

2022 सितंबर में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह पार्टी से नाखुश हैं. उनके मुताबिक पंजाब के मुद्दों को लेकर उनसे कोई चर्चा नहीं होती. जबकि उन्होंने कांग्रेस में सोनिया गांधी के साथ अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने कहा कि वहां सलाह मशविरा होता था. लेकिन बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं.

कैप्टन अमरिंदर सिंह बयान ऐसे समय में आया है, जब बीजेपी पंजाब में नशे, गैंगस्टरवाद और आतंकवाद जैसे मुद्दे उठा रही है. जबकि अब अमरिंदर सिंह ने सिखों के मुद्दे उठाकर बीजेपी को ही सवालों के घेरे में ला दिया है.

बीजेपी-अकाली दल के समर्थन में

कैप्टन अमरिंदर सिंह बीजेपी और अकाली दल के समर्थक रहे हैं. लेकिन वे सुखबीर सिंह बादल की भूमिका को लेकर संतुष्ट नहीं हैं. इस समय अकाली और बीजेपी के बीच बातचीत जारी है.

यह भी पढ़ें: Punjab Election: कांग्रेस में टिकट को लेकर खींचतान, 40 सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों की तलाश तेज