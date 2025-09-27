Rajasthan News: राजस्थान के उदयपुर से एक हैरान करने वाला और दिलचस्प मामला सामने आया है. यहाँ एक तेंदुआ अचानक एक घर में घुस आया. घर में मौजूद लोग डर के मारे इधर-उधर भाग गए लेकिन उसी घर की महिला ने ऐसा साहस दिखाया जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है. महिला ने घबराने की बजाय अपने हौसले और समझदारी से इस स्थिति का सामना किया.

महिला ने तेंदुए को रस्सी से बांधा

जानकारी के अनुसार तेंदुआ अचानक मोहल्ले में घुस आया और वहां से होते हुए एक घर तक पहुंच गया. लोग चिल्लाने लगे और अफरा-तफरी मच गई. लेकिन महिला ने हार नहीं मानी. उसने तुरंत रस्सी उठाई और मौके का फायदा उठाते हुए तेंदुए को बांधने में कामयाब हो गई. आमतौर पर ऐसे हालात में लोग डरकर भाग जाते हैं, लेकिन इस महिला ने अपने हिम्मत और दिमाग का परिचय देते हुए वन विभाग को फोन कर सूचना दी.

pic.twitter.com/nCESOzAXbP — Mr.B.M.YADAV (@BMYADAV7062) September 26, 2025

थोड़ी देर बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सुरक्षित तरीके से तेंदुए को पकड़कर जंगल में छोड़ा गया. इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. लोग महिला की बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं और उसे असली शेरनी कह रहे हैं.

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट

सोशल मीडिया पर मजेदार कमेंट भी सामने आ रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि तेंदुआ सोच रहा होगा यह दूसरी शेरनी कहां से आ गई जिसने मुझे रस्सी से बांध दिया. वहीं किसी ने मजाक में लिखा कि महिला ने शेरनी बनकर तेंदुए को काबू किया और पति बेचारा कहीं कोने में दुबक कर बैठा होगा.