हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानRajasthan: भजनलाल सरकार ने हटाई सुरक्षा तो भड़के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी,बोले- 'राजनीतिक दबाव के...'

Rajasthan: भजनलाल सरकार ने हटाई सुरक्षा तो भड़के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी,बोले- 'राजनीतिक दबाव के...'

MLA Ravindra Singh Bhati News: निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा एक बार फिर घटा दी गई है. भाटी ने इसे राजनीतिक दबाव का प्रयास बताते हुए कहा कि वे जनता के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 18 Apr 2026 05:11 PM (IST)
Preferred Sources

राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी की सुरक्षा एक बार फिर हटा दी गई है. इस फैसले के बाद भाटी ने सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने का आरोप लगाया है और कहा है कि वह किसी भी तरह के दबाव में आने वाले नहीं हैं.

सुरक्षा हटाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए भाटी ने कहा कि जाको राखे सईया मार सके न कोय. उन्होंने साफ कहा कि उन्हें जनता ने यहां तक पहुंचाया है और वह हमेशा जनता के साथ खड़े रहेंगे. उनका कहना है कि सरकार द्वारा उठाए जा रहे ऐसे कदम छोटे स्तर के राजनीतिक प्रयास हैं, जिनसे उनके हौसले कमजोर नहीं होंगे.

भाटी ने यह भी कहा कि जनता सब समझ रही है कि कब, क्यों और किस आधार पर सुरक्षा दी जाती है और कब हटाई जाती है. उन्होंने भरोसा जताया कि वह आगे भी लोगों के मुद्दों के लिए आवाज उठाते रहेंगे.

यह भी पढ़ें: बीजेपी कार्यकर्ताओं का आतुरपन, स्वच्छता का संदेश देने के लिए पहले फैलाया कचरा, फिर लगाई झाड़ू

पहले मिली थी धमकी, बढ़ाई गई थी सुरक्षा

जानकारी के मुताबिक, वर्ष 2023 में विधायक बनने के बाद भाटी को एक सुरक्षा कर्मी पीएसओ दिया गया था. लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद उन्हें जान से मारने की धमकियां मिली थीं. इसके बाद पुलिस ने उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए एक और पीएसओ तैनात किया था.

जनवरी 2025 में उनकी सुरक्षा में लगे एक अतिरिक्त पीएसओ को हटा दिया गया था. हालांकि, जनवरी से मार्च 2025 के बीच फिर से धमकियों की सूचना सामने आई थी और खुफिया तंत्र ने भी खतरे की आशंका जताई थी. इसके बाद मार्च 2025 में सुरक्षा बढ़ाकर दो कमांडो और एक पुलिसकर्मी सहित कुल 4 पीएसओ कर दिए गए थे.

यह भी पढ़ें: राजस्थान: जनगणना 2027 की 1 मई से होगी शुरुआत, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि राज्य सरकार के निर्देश पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा के बाद अतिरिक्त सुरक्षा वापस ले ली गई है. पहले कुल चार पीएसओ तैनात थे, जिनमें से अब अतिरिक्त सुरक्षा हटा दी गई है.

इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. भाटी के समर्थकों का मानना है कि यह कदम गलत समय पर उठाया गया है, जबकि भाटी इसे सीधे तौर पर राजनीतिक दबाव से जोड़ रहे हैं.

और पढ़ें
Published at : 18 Apr 2026 05:11 PM (IST)
Tags :
Ravindra Singh Bhati RAJASTHAN NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राजस्थान
Rajasthan: भजनलाल सरकार ने हटाई सुरक्षा तो भड़के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी,बोले- 'राजनीतिक दबाव के...'
भजनलाल सरकार ने हटाई सुरक्षा तो भड़के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी,बोले- 'राजनीतिक दबाव के...'
राजस्थान
बीजेपी कार्यकर्ताओं का आतुरपन, स्वच्छता का संदेश देने के लिए पहले फैलाया कचरा, फिर लगाई झाड़ू
बीजेपी कार्यकर्ताओं का आतुरपन, स्वच्छता का संदेश देने के लिए पहले फैलाया कचरा, फिर लगाई झाड़ू
राजस्थान
राजस्थान: जनगणना 2027 की 1 मई से होगी शुरुआत, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक
राजस्थान: जनगणना 2027 की 1 मई से होगी शुरुआत, शिक्षकों के तबादलों पर लग सकती है रोक
राजस्थान
जयपुर: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी ने किया सरेंडर, पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश
जयपुर: गर्भवती महिला से छेड़छाड़ के आरोपी ने किया सरेंडर, पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश
Advertisement

वीडियोज

Shree Baba Neeb Karori Maharaj Cast Interview: Premanand Ji और GENZ पर क्या बोले Director ?
Skoda Kushaq 1.5 L Driving Review #skoda #kushaq #drivingreview #autolive
Sansani: VIP रौब की डरावनी पिक्चर ! | MP News | MLA
Breaking News: ईरान ने खोला होर्मुज, युद्ध खत्म? | Iran Israel US War | Trump | Netanyahu
Women's Reservation Bill गिरने के बाद Amit Shah का आया बयान | Breaking | BJP | Congress
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Middle East Tensions: ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप, ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान ने फिर से बंद किया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, अमेरिका पर सीजफायर तोड़ने का आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Saharanpur News: दारुल उलूम देवबंद का सख्त आदेश, स्मार्टफोन पर बैन, पास मिला तो होगा ये एक्शन
दारुल उलूम देवबंद का सख्त आदेश, स्मार्टफोन पर बैन, पास मिला तो होगा ये एक्शन
आईपीएल 2026
दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरू टीम ने क्यों पहनी हरी जर्सी? वजह जानकर फैंस भी ठोकेंगे RCB को सलाम
दिल्ली के खिलाफ बेंगलुरू टीम ने क्यों पहनी हरी जर्सी? वजह जानकर फैंस भी ठोकेंगे RCB को सलाम
बॉलीवुड
'8-9 लाख रुपये मिलते थे...', अक्षय कुमार की 24 साल पुरानी कल्ट फिल्म, जिसके लिए हर दिन के मिलते थे लाखों
'8-9 लाख रुपये मिलते थे...', अक्षय कुमार की 24 साल पुरानी कल्ट फिल्म, जिसके लिए हर दिन के मिलते थे लाखों
इंडिया
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
‘यह हार राजनीति की नहीं, नीयत की है’, रेवंत रेड्डी का BJP पर हमला, महिला नेतृत्व को लेकर उठाए सवाल
इंडिया
Women Reservation Bill 2026: महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
महिला आरक्षण बिल संसद में नहीं हुआ पास तो जगन मोहन रेड्डी का आया रिएक्शन, सरकार या विपक्ष किसके साथ?
ट्रेंडिंग
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
कुछ बड़ा होने वाला है? शाम 8:30 बजे देश को संबोधित करेंगे पीएम मोदी, सोशल मीडिया पर बढ़ी हलचल
एग्रीकल्चर
मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये
मशरूम की इस खास वैरायटी ने बदली किसानों की किस्मत, एक किलो की कीमत 40 हजार रुपये
ENT LIVE
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
Matka King Review: Vijay Varma की सबसे कमजोर Series, कहानी में नहीं दिखा दम
ENT LIVE
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
Bhooth Bangla Review: पुरानी style की entertaining film, Akshay Kumar और Priyadarshan का हुआ Reunion
ENT LIVE
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
Toaster Review: राजकुमार राव, सान्या मल्होत्रा | Comedy, Crime और Thrill के मजेदार तड़का वाली फिल्म
ENT LIVE
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
Thrash Movie Review: एक्शन और थ्रिल से भरपूर फिल्म
ENT LIVE
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Aakhri Sawal Teaser: 1934 में Gandhi और RSS Founder Hedgewar की Secret Meeting पर बड़ा खुलासा!
Embed widget